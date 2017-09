Psykiske helseutfordringer blant unge mennesker er blitt et mye omtalt tema i valgkampen, og i Stavanger har politikerne etterlyst tiltak som kan motvirke økningen i psykiske helseplager blant ungdom.

Helhet i tilbudet

Vi mener at utfordringene ikke kan håndteres på en god måte før tilbudet organiseres slik at ungdommer kan få hjelp der de oppholder seg. Det må også være en helhet i tilbudet som gjør at man ikke risikerer å være uten profesjonell hjelp den tiden man er «for syk» for helsesøster og «for frisk» for spesialisthelsetjenesten.

Psykologtjenesten er svært etterspurt, både blant skoleansatte og elever.

Helsesøsterløftet har vært viktig og riktig, og som psykologer i den fylkeskommunale PP-tjenesten ser vi stor nytte av å samarbeide med andre fagpersoner som treffer ungdommer i samme aldersgruppe (16-20 år). Mange elever i videregående skole henvises videre til oss fra helsesøster eller sosialrådgiver for oppfølging av milde til moderate psykiske helseplager.

Lav terskel for kontakt

Noen ganger foretar vi vurderinger som legger grunnlag for videre kontakt med spesialisthelsetjenesten eller andre i behandlingsapparatet, herunder spesialpedagoger i vår egen tjeneste. Psykologtjenesten er svært etterspurt, både blant skoleansatte og elever. Vår tilstedeværelse på skolene gir lav terskel for kontakt og et godt utgangspunkt for samarbeid med andre faggrupper. Vi er kommuneoverskridende i den forstand at det er irrelevant hvilken kommune man er hjemmehørende i. Hvis Jens går på skole eller i lære i Stavanger kan han godt få hjelp her, selv om han har seng og adresse på Bryne.

Stortinget har vedtatt at alle kommuner skal ha psykolog i primærhelsetjenesten innen 2020. Loven ble laget spesielt med henblikk på å bedre den psykiske helsen blant barn og unge. Dersom det lykkes kommunene å rekruttere tilstrekkelig antall psykologer kan disse yte hjelp til ungdommer som trenger mer oppfølging enn det andre fagpersoner i primærhelsetjenesten kan tilby.

Stort fravær

Problemet med denne loven er imidlertid at mange ungdommer oppholder seg i en annen kommune på dagtid enn den de bor i. De går på skole og i lære. De har ikke rett på kommunale helsetjenester – utenom skolehelsetjeneste – i den kommunen de oppholder seg i på dagtid. Når de kommer hjem om ettermiddagen, er det meste av det kommunale tilbudet stengt. Bruk av tjenester i hjemkommunen på dagtid vil ofte medføre stort fravær fra skole eller jobb, i noen tilfeller også ugyldig fravær. Disse ulempene unngås med en fylkeskommunal psykologtjeneste.

Ser sosiale forskjeller

Styrking av etablerte og velfungerende tjenester er etter vår oppfatning et viktig ledd i å sikre ungdom et godt psykisk helsetilbud. Vi mener at opprustning av offentlige, psykiske helsetjenester for ungdom i større grad må ha et brukerperspektiv og sørge for at alle ungdommer har en reell mulighet til å benytte seg av tjenestene. Vi ser at sosiale forskjeller gjør seg gjeldende i bruk av helsetjenester ved at ungdom fra ressurssterke familier får benytte seg av private tjenester utenom skoletiden, og at noen blir kjørt fra dør til dør for å unngå fravær eller i det hele tatt å kunne klare å møte til avtalen.

Veien til et bedre system med effektiv utnyttelse av offentlige midler ligger i smart organisering og utvikling av teknologiske hjelpemidler som letter tilgangen til profesjonell hjelp. Ungdommene må i størst mulig grad få hjelp der de befinner seg, det være seg hjemme, på skolen eller i en bedrift.