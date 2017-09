Det er sagt og skrevet mye om «diamanten» på østsiden av Gandsfjorden. Etter at Fylkeskommunen kvittet seg med eiendommen har det vært forventning til hvilke ideer nye eiere ville komme frem med. Skissen som ble fremlagt med brask og bram for en tid siden, beskriver hvordan man tar et nydelig utbyggingsområde og former det til en fortettet bysone.

Sandnes kommunen vil neppe frafalle rekkefølgekravene.

Kloakk og vanntraseer?

Det kan se ut til at Rygg og Sandvik forventer reguleringsmyndighetene skal akseptere et «bilfritt» Dale og dermed gi avkall på rekkefølgekrav. Hva de tenker om kloakk og vanntraseer frem til Dale, kan vi bare undres over. Det kan neppe fraktes i gondolbanen.

Sandnes kommunen vil neppe frafalle rekkefølgekravene, disse var også gjeldene for fylkeskommunen i deres forsøk på å få i stand utbygging på Dale. Hvorfor er gondolbanen en dårlig ide?

Dale er en del av utbyggingsområdene i Sandnes. På Gramstad er det planlagt en betydelig utbygging. Selv om den store utbyggingen i Sandnes øst, i følge Aftenbladet, nå er stilt i bero, vil det videre fremover være nødvendig med løsninger der trafikken kan ledes utenom Sandnes sentrum. Her er det ikke kapasitet til å ta unna mer gjennomgangstrafikk.

Stort feilgrep

Da er det et stort feilgrep å bygge gondolbane fra Dale til Gausel, der en lenger inne i fjorden vil bygge bro eller etablere trase som leder trafikken fra østsiden av Gandsfjorden gjennom tunnel fra Aspervika til Austrått og videre frem til E-39. Gondolbanen ble skissert med en landing på Gausel. Med 20.000 mennesker på Dale, der mange vil eie bil og der disse skal parkers på Gausel, er lite realistisk.

Det er bare å minne om «tvekampen» Stavanger kommune fortsatt har med grunneier for å få til turvei i Gauselområde. En gedigen parkeringsplass eller parkeringshus vil neppe bli akseptert hverken av grunneiere eller Stavanger kommune. Hva med beboere på Dale som har sitt arbeid i området Sandnes sentrum og videre sørover? Skoleelever vil være knyttet til skoler sør for Dale, lite sannsynlig at gondolturen til Gausel og tog eller buss til Sandnes er særlig praktisk.

Fremstår spekulativt

Det har vært skrevet og diskutert mye hvorfor fylkeskommunens satsing på Dale ikke lyktes. Etter at Sandnes kommune ga klarsignal for bygging av de første 159 boenhetene ble det forsøkt å få private aktører med på laget. Her lyktes ikke fylket. Bygging ble dermed ikke realisert. Når Rygg og Sandvik nå forsøker å lansere et bilfritt Dale, framstår det noe spekulativt. Ideen om gondolbane i stedet for utbedring av vei er lett å gjennomskue. Vei og øvrige infrastruktur må fremføres til området. Det nytter ikke med gondolbanen for å løse kloakk og vanntrasé fra Dale til Gramstad.

Planen som eierne la frem forutsetter at alle bygninger rives. Flere av bygningene er en del av selve identiteten Dale.

Byplansjef i Sandnes og regionplankontoret i fylke er klar på at Dale ikke er modent for utbygging.

Tidligere sykehusdirektør på Dale, Jørg Eirik Waula, skriver i et debattinnlegg i Aftenbladet og sier avslutningsvis: «Kommunen har nå i det minste en utfordring til på en måte å ta vare på og markere historien til et område som i fremtiden utvilsomt vil kunne bli en «juvel» i regionen». Sanering av alle bygninger på Dale vil ha anselige kostnader, ikke usannsynlig over milliarden. Vei, vann og kloakk må ferdigstilles, også dette til store summer. Først da kan bygging starte. Dette vil være forutsetningen også for Rygg og Sandvik, som det var for fylkeskommunen.

Ikke inngi amnesti

Byplansjef i Sandnes og regionplankontoret i fylke er klar på at Dale ikke er modent for utbygging. Regionplanen tilsier utbygging først skal skje i kollektivaksen. Fylkeskommunen må nå balansere i en vanskelig dobbeltrolle i utbyggingssaken på Dale, først ansvarlig for regionplaner der de i tillegg har utsikter til store inntekter når utbygging skjer. Da er det avgjørende for fylkespolitikerne å holde «tunga beint i munnen».

Det forventes at politikere, både i fylke og kommune, står fast på sine tidligere beslutninger og ikke inngir noe amnesti for rekkefølgekrav, drift av landbrukseiendommen og øvrige lover og forskrifter gjeldene for Dale-eiendommen.