Skolen er ikke tilpasset jenter – tvert om!

Det skrives i Aftenbladet 20. september at «politikere innrømmer at skolen er bedre tilpasset jenter». Jeg vil legge frem en påstand: Skolen er ikke tilpasset jenter.

Målebåndet starter tidlig

Målebåndet begynner å jobbe så snart fem eller seksåringene våre trår innenfor dørstokken til skolen. Jeg har selv tre jenter. I første klasse måtte vi inn til utviklingssamtale med eldstemann. Vi måtte skrive under på at hun måtte bli flinkere til å lage rett marg, og at hun ville begynne med å skrive dobbeltkonsonant. Lage mindre hjerter og tegninger rundt fortellingene sine.

Vi jenter har en lang historie med å tilpasse oss.

Jeg snakker alltid med henne etter samtalene, og hun sier at hun synes det er ekkelt. Det snakkes ikke så mye om hvordan man skal tåle målebåndet. Hun er bare åtte år. Barna vet godt hvem som har fått 129 poeng på matteoppgaven, selv om det «bare skal være et tall for lærerne». Jeg får fortalt at dersom skolen ikke følger opp på denne måten med klare mål og målinger, kan vi foreldre finne på å saksøke. Politikerne har selv bidratt til å fremme denne utviklingen hvor PISA-undersøkelser har overtatt og sosial trivsel som grunnlag for læring blir nedvurdert.

Vi jenter har en lang historie med å tilpasse oss. Vi jenter er tidligere modne, det betyr at vi har lettere for å forstå sosiale regler tidlig. Mens gutter kan sparke en ball rett i veggen for å komme inn i en lek, vil jenter tidlig observere fra utsiden, og velge strategi. Vi vurderer hva andre vil av oss, og tilpasser oss. At vi er flinke til dette, betyr ikke at skolen er bra – det kan også være en overlevelsesstrategi. Vi jenter internaliserer oftere enn gutter. Dersom vi er frustrerte, vil vi altså rette kritikken innover og bli sint på oss selv. Noen vil skade seg selv. Bli deprimerte eller få angstlidelser. Besøke hverandre sjeldnere. Vi måles på skolen, i idrett, på Instagram.

Det er aldri pause.

Angstproblemer

På universitetet hvor jeg jobber ser jeg jenter begynne på mastergrad eller doktorgrad, før de løper rett inn i en mental vegg. De forteller meg at de har hatt angstproblemer siden barne- og ungdomsskolen. Ikke fordi det var vanskelig å få til ting eller fordi de manglet noe – men rett og slett på grunn av alle forventningene. Det er aldri pause. Vi jenter vil likevel sitte der dag ut og dag inn ved pulten, kanskje sakte men sikkert sove mindre, spise mindre, eller for mye. Vi vil til og med ta på oss ekstraarbeid for å hjelpe andre. For det siste vi vil er jo å bryte mønsteret, lage bråk, bryte med forventningene eller gjøre andre triste. Fordi det jo er «lett» og gøy, helt til målebåndet tar styringen. Barna våre kan ikke mestre dette.

«Skoletrivsel er blitt viktigere for psykisk helse», stod å lese i Utdanningsnytt. Nordlandsforskning skriver at «Mange jenter sliter psykisk». Jentene er mer sinte, og mer aggressive, skrives det. Andelen som skader seg selv er på hele 38 prosent hos jentene og 16 prosent hos guttene. Hvordan kan noen påstå, i lys av disse tallene, at skolen er tilpasset jentene? Oppi dette skal vi foreldre hjelpe jentene våre med den vanskelige oppgaven for at de skal forstå at antallet rette på en prøve ikke betyr alt. Landet vårt har bevilget rekordmange kroner til forskningsprosjekter som skal finne ut hvordan vi kan måle undervisningsresultater. Men hvem måler effekten av måling?

Gjør oss ikke til vinnere

Det er lite nyttig å fremstille det som en kamp mellom «gutteskole» og «jenteskole». En skole hvor barn trives og har lyst til å lære, er tjenlig for begge kjønn. Jentene våre er gode til å passe inn i formene som blir gitt. Vi jenter må bli veldig store før vi forstår at dette ikke gjør oss til vinnere; for det føles jo ikke sånn. La oss slutte med å tilpasse oss!