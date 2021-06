Jeg trenger flere malere. Nå!

ARBEIDSLIV: Jeg satt som limt fast og ventet på pressekonferansen vedrørende gjenåpningen av Norge og overgang til trinn 3. Men jeg hørte ingenting som kunne hjelpe min bedrift.

Og mens jeg får kjeft fordi jeg henger etter på prosjektene våre, blir malerne mine sykemeldte en etter en fordi de er overarbeidet. Foto: Terje Bendiksby, NTB

Debattinnlegg

Renate Thunem Daglig leder, Sandnes

På pressekonferansen hørte jeg en hel haug om karantene-eller-ikke, hjemme-eller-hotell og om grønne, gule og kufiolilla land. Jeg hørte om de europeiske kjærestene som fikk møtes hvis de var enige om at hadde vært kjærester i over 9 måneder. Jeg hørte om Norges befolkning som kunne reise, men måtte forvente kø på grensen. Jeg hørte at 5000 kunne se på Brann spille fotball, og etterpå kunne de fortsette å bli fulle etter midnatt.

Grensene er ennå stengt

Men det jeg ikke hørte noe om var den eneste tingen som betydde noe for meg. For min bedrift, for meg og mine ansattes arbeidshverdag. For verdiskapning og fremtid. Norges grense forblir i praksis fortsatt stengt. På ubestemt tid.

Jeg driver et firma i malerbransjen, og det har aldri vært så krise som nå. Nesten ett år inn i korona-tiden skulle det vise seg at alt kan bli verre når vi trodde det snart skulle bli bedre. Det er ikke nok norsk ungdom som ønsker å utdanne seg til malere, og vi skriker etter arbeidskraft. Dette har vi i mange år løst ved å bruke utenlandsk arbeidskraft, mens vi jobber hardt for å promotere det fantastiske yrket vårt ovenfor våre egne landsmenn og landsdamer.

I dag består arbeidsdagen min av stress, overarbeidede og slitne arbeidstakere og vondt i magen. Minst ti av mine ansatte som nå er tidligere ansatte, får fortsatt ikke lov til å komme til Norge. Selv om de har bodd og jobbet her i årevis, var de uheldigvis «hjemme» da porten til Norge ble lukket og låst.

Komplisert søkeprosess

Vi har fått en mulighet til å søke om innreisetillatelse igjennom Sjøfartsdirektoratet. Men alle søknader må være individuelle og beskrive og bevise hvorfor jeg trenger akkurat den maleren, og at hvis vedkommende ikke får komme, opplever jeg driftsstans, permitteringer eller store tap innen 31. juli. Jeg får ikke lov å søke hvis prosjektet ikke allerede er i gang, dermed må vi også si nei til fremtidige oppdrag vi egentlig sårt trenger.

Av uforståelige grunner skal regnskapet mitt for 2019 være med i en søknad om innreisetillatelse. Hva har tallene mine for 2019 å gjøre med om en maler får komme hit i 2021? «Vi må praktisere innreiserestriksjonene strengt og ikke slippe smittefarlige europeere hit!» sier Sjøfartsdirektoratet. Men vi kan gjerne reise dit, for vi er jo nordmenn.

Etter mange dagers arbeid, papirer og tenners gnissel, feiret jeg i går at tre malere fikk komme. Dessverre tok prosessen for lang tid, så to av dem har reist til andre land og jobber der heller. Jeg har mistet dem jeg trengte så sårt, til land som ønsket dem velkommen.

Rovdrift på malerne

Jeg er villig til å betale for testing, karantenehotell, munnbind og sprit til langt inn i aftensangen. Men det er ikke nok. Min næring er ikke viktig nok. Mine utenlandske arbeidere er ikke viktige nok. Og mens jeg får kjeft fordi jeg henger etter på prosjektene våre, blir malerne mine sykemeldte en etter en fordi de er overarbeidet. Jeg blir truet med dagbøter, kalt inn på møter for å få kjeft og beskjed om at mine oppdragsgivere driter i at omstendighetene er ekstraordinære, og at vi ikke kunne planlegge for at Norges grenser skulle stenges for første gang siden andre verdenskrig.

Og jeg forstår de som kjefter. Jeg taper penger, de taper penger. Kledningen som var ny risikerer å råtne og måtte byttes nok en gang fordi jeg ikke har nok arbeidskraft, og ikke klarer å holde ord. De som skal legge parketten tripper og får ikke gjort sitt, fordi jeg ikke får gjort mitt. Naboen din som gleder seg til å flytte inn i sitt nye hus, og har solgt sitt gamle, risikere å ikke ha noe sted å bo i tide, fordi jeg ikke rekker å bli ferdig. Fordi jeg ikke får hjelp av min egen regjering til å holde løftene jeg ga før korona snudde verden på hodet.

Jeg er villig til å betale for testing, karantenehotell, munnbind og sprit til langt inn i aftensangen. Men det er ikke nok. Min næring er ikke viktig nok.