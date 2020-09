Det er Stavangers ærefulle plikt å vise fram slaget om Norge!

HISTORIE: Aftenbladet beskriver skrinleggingen av et historiesenter ved Hafrsfjord som for smått. Pinlig smått er det, og helt uforståelig.

Det er ikke til å komme forbi at her, i Hafrsfjord, ble Norge samlet til ett rike. Det er derfor av nasjonal interesse å føre videre forskningen om denne avgjørende epoken i vårt lands historie, skriver innsenderen. Foto: Fredrik Refvem

Debattinnlegg

Edvard Eikill Stavanger

Her, i Hafrsfjord, sto det avgjørende slaget som samlet Norge under én konge, Harald Hårfagre. At Haralds seier fikk avgjørende betydning for Norges historie, går frem av utallige kilder. Vi har sagaene, vi har engelske annaler, en av dem forteller at kong Harald ga den engelske kong Æthelstan et prektig skip.

Rike kilder

Beretninger fra mange andre land har stoff om forholdene i Norge på 800-tallet, og forskerne finner stadig nye spor. Irske annaler fra denne tiden har i de senere år gitt verdifulle opplysninger som kaster lys over begivenheter og maktforhold, ikke minst om kong Haralds fiender som møtte ham i Hafrsfjord.

Vår viten om kong Harald og tiden omkring ham er begrenset. Men nyere tids forskning har funnet at vår landsdel, Rogaland, har spilt en helt avgjørende rolle i maktkampene som førte til rikssamlingen. Da kong Harald hadde beseiret makteliten her, var ingen mer i stand til å gjøre ham rangen stridig, han var Norges konge. Det er ikke til å komme forbi at her, i Hafrsfjord, ble Norge samlet til ett rike. Det er derfor av nasjonal interesse å føre videre forskningen om denne avgjørende epoken i vårt lands historie, og Stavanger burde se denne oppgaven, å skape noe som muliggjør dette, noe som virkelig viser igjen, som sin ærefulle plikt.

Entusiastene må frem

Et forskningssenter/opplevelsessenter burde reises her ved Hafrsfjord, ikke bare et vikingsenter, men et sted hvor historien om rikssamlingen virkelig kunne studeres. Navnet på senteret er av underordnet betydning, det er heller ikke avgjørende å få det ferdig til jubileet i 2022, bare det blir reist og får virke. Omregulering av området og frikjøp fra forsvaret kan ikke være uløselige vansker.

Det var gledelig å se Aftenbladets entusiasme for saken. Men flere, ja mange entusiaster, må komme på banen og få Hafrsfjordsenteret realisert.

