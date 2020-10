Venstresidens politikk kan ta knekken på de ideelle barnehagene

BARNEHAGEDRIFT: Ole Ronny Koldal sitt innlegg om private barnehager har noen påstander som ikke kan få stå uimotsagt. Det er vanskelig å se for seg hvordan Koldal og resten av venstresiden skal klare å luke ut de kommersielle barnehagene fra de ideelle.

I motsetning til hva Rødt måtte påstå, er det behov for alle former for barnehager, fordi de bidrar til mangfold, arbeidsplasser og skatteinntekter til kommunen. Foto: Gorm Kallestad / NTB

Kine Myhre Lokalpolitiker Sandnes Høyre Pedagogisk leder i en privat barnehage

Mitt påstand er at den kroniske skatte- og avgiftsløsningen til venstresiden vil ta knekken på de ideelle barnehagene lenge før de kommersielle. Da vil vi stå igjen med to typer barnehager, kommunal og kommersiell. Det er på ingen måte mulig å slå i hjel den ene, uten å slå i hjel den andre innenfor den private delen av barnehagesektoren. I motsetning til hva Rødt måtte påstå, er det behov for alle former for barnehager, fordi de bidrar til mangfold, arbeidsplasser og skatteinntekter til kommunen.

Misvisende eksempel

Koldals informasjon om antallet ufaglærte i private barnehager kommer fra en artikkel i Dagbladet. Å legge dette frem som normalen, faller på sin egen urimelighet. Slike skrekkeksempler kjenner nok de færreste ledere og eiere i private barnehager seg igjen i.

I Rogaland viser tall fra udir.no at 42,3 % av kommunale barnehagene oppfyller pedagognormen, sammenlignet 49,8 % i de private barnehagene. Vi kan dermed si at et avisoppslag om et internt skriv i en viss barnehagekjede ikke gjenspeiler hele den private barnehagesektoren.

Når Koldal påstår at jeg jobber hardt for berikelse av kommersielle barnehage- eiere, og at jeg kaller de «små private barnehage eierne for velferdsprofitører», begynner vi å nærme oss en gråsone mellom virkelighet og fantasi. Jeg er en realist. Jeg vet at det som gagner de ideelle barnehagene også gagner de kommersielle barnehagene. Det kan jeg leve med, nettopp fordi jeg ønsker et godt utvalg av barnehager og utvikling i sektoren.

En fjern virkelighet

Jeg skrev også i mitt første innlegg at venstresiden ofte bruker skrekkeksempler, det har også Ole Ronny Koldal gjort flere ganger i sitt innlegg. For eksempel når han trekker inn både «sjampis» og kaviar på Aker Brygge. Dette er en helt fjern virkelighet for de aller fleste private barnehage- eiere. At hans eksempler ene og alene konsentrerer seg om millionbeløp, viser den manglende nyanseringen jeg har etterlyst fra venstresiden.

Jeg har ved flere anledninger understreket at de fleste private aktører ikke besitter de millionbeløpene jeg nå blir beskyldt for å forsvare og bane vei for. Det er selvfølgelig et sterkt virkemiddel når det vises til hundre millioner, men det tar bort mye av poenget i debatten, og sier oss svært lite om den virkeligheten som gjelder for de aller fleste av de private aktørene.

Debatten handler ikke om de med hundre millioner, den handler om de private barnehagene rundt om i landet. Den handler om de kvinnene og mennene som har tatt personlige lån for å starte barnehage, som driver barnehage fordi de har et ønske om å bidra til samfunnet og være med på å skape noe. Jeg spurte hvorfor de ikke skal få ta ut utbytte, de som har investert sine egne penger og har lån på huset.

Politisk trynefaktor

Det er allerede en økonomisk forskjellsbehandling av offentlige og private barnehager, der skilles det ikke mellom ideell og kommersiell, men det er de ideelle som lider aller mest av dette fordi de er ofte enkeltstående bedrifter.

Rødt vil visst at det skal være forskjell på folk, men i realiteten kan vi ikke gjøre forskjell på ideell og kommersiell, vi kan ikke tildele tilskudd etter politisk trynefaktor. Selv om det er slik det i aller høyeste grad oppleves for de private barnehagene når tilskuddene tildeles fra kommunen. Skal vi komme frem til en løsning i barnehagesektor, kan vi ikke starte med å fjerne mangfoldet og henge ut aktørene.