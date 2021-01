Klag til Statsforvalteren

DEBATT: Mitt råd er at alle som av Sandnes kommune blir pålagd å rive ulovlig oppførte bygg, klag det inn til Statsforvalteren.

119 privatpersoner i Sandnes har fått varsel om tvangsmulkt de to siste årene. Foto: Jarle Aasland

Jostein Haga Kleppe

En huseier i Sandnes har så langt fått 223.000 kroner i tvangsmulkt for ulovlig å oppføre basseng og terrasse på eiendommen sin. 119 privatpersoner i Sandnes har fått varsel om tvangsmulkt de to siste årene.

For noen år tilbake ble en bonde som også var tilsatt i Sandnes kommune (overinginør), anmeldt for ulovlig oppføring av et kyllinghus og et maskinhus på flere tusen kvadratmeter. Dette ble omtalt i flere artikler i Aftenbladet. Sandnes kommune ga ham pålegg om å rive husene, samt at han ble omplassert jobbmessig.

Saken ble anket

Dette godtok han ikke. Saken ble anket til Fylkesmannen (nå Statsforvalteren) der ble pålegget gitt av Sandnes kommune opphevet, han ble pålagd av Statsforvalteren å rive ett skur på noen få kvadratmeter, kyllinghus og maskinhus fikk han beholde. Sandnes kommune ble etter rettsak pålagd å gi ham tilbake jobben.

Mitt råd er at alle som av Sandnes kommune blir pålagd å rive ulovlig oppførte bygg, klag det inn til Statsforvalteren, be om, nei krev at saken behandles etter samme lover og forskrifter som ovenfornevnte fikk.

Etter som jeg forstår, er Statsforvalteren statens forlengede arm inn i lokalforvaltningen, der en av oppgavene er å se til at lover og forskrifter følges. Det må en ta som en selvfølge skjedde i overfor nevnte sak.

Følger ikke gjeldende lover

Det vil da si at Sandnes kommune ikke fulgte og ikke følger gjeldene lover og forskrifter når de gir slike pålegg som en leser om 11. januar i Aftenbladet. Statsforvalteren kan vel ikke tolke loven annerledes fordi en er ansatt i Sandnes kommune?