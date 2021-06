Milas kamp

DEBATT: Franske Mila (18) viste fingeren til islam. Det kostet henne dyrt: 100.000 dødstrusler og hatmeldinger. Og livvakter døgnet rundt.

Ifølge advokat Malka har Mila fått ikke mindre enn 100.000 trusler og hatmeldinger i de nesten to årene som har gått. Her er hun på vei ut av rettsalen i forrige uke. Foto: Francois Mori / AP

Debattinnlegg

Vibeke Knoop Rachline

Sist uke møtte Mila 13 av sine nettroll i retten. Tre jenter og ti gutter, helt vanlige ungdommer, men som politiet hadde klart å spore opp som avsendere av noen av meldingene. Samtlige stirret ned på skoene sine da Mila boret blikket i dem. Plutselig var de ikke så tøffe som når de satt bak tastaturene sine hjemme og ødela livet hennes. «Digitale terrorister» kalte Milas advokat Richard Malka dem. Han representerer også satiremagasinet Charlie Hebdo og er en av Frankrikes fremste forkjempere for ytringsfrihet. For det er den saken handler om. Selv om det gjelder en religion.

Hånet religionen

For to år siden var Mila en helt vanlig skolejente. En muslimsk gutt ville flørte, selv om hun hadde stått frem som lesbisk. Mila avviste ham. Så hånet hun hans religion:

«Koranen er hatefull … Islam er dritt … Religion er dritt.. Jeg stikker en finger opp i din guds endetarm», postet hun på Instagram. Senere postet hun et tilsvarende utsagn en gang til.

Responsen kom øyeblikkelig, i form av hundrevis av trusler om drap, overfall og voldtekt mot Mila. Hun, «LGBT-ludderet» hadde våget å rakke ned på islam. Ja, Milas utsagn var både sjokkerende og vulgært, men ikke straffbart. Fransk rett skiller mellom blasfemi, eller gudsbespottelse, og forhånelse av den enkelte troende. Derfor droppet politiet all etterforskning av Mila, men begynte jakten på hennes angripere. Hun måtte tas raskt ut av skolen og gå i full dekning. Hun var ikke bare gjenstand for hets, men direkte livstruet. Ifølge advokat Malka har hun fått ikke mindre enn 100.000 trusler og hatmeldinger i de nesten to årene som har gått.

«Mørke hore, jeg håper du dør på verst mulige måte, og hvis det tar for lang tid vil jeg selv ha gleden av å stikke deg ned». «Jeg gleder meg til å kutte opp kroppen din med min fineste kniv og la deg råtne i skogen.» «Du skal bli en ny Samuel Paty (læreren som ble drept i oktober 2020)», låter noen av meldingene.

Ikke alltid bare ord

Det kan man ikke ta lett på i et land som Frankrike, rammet av så mye særlig islamistisk terror. Drapet på Samuel Paty begynte for eksempel med netthets. Her er det dessverre ikke alltid bare ord. Her er islam nå den nest største religionen, med mellom 5 og 8 millioner troende. Kun en mindre del er salafister (ortodokse fundamentalister). Unge, helt vanlige muslimer som Milas ulykkelige beiler er sjelden det, men derimot lettkrenkede når det gjelder Muhammed. Og hun gjorde nettopp narr av profeten, noe som i deres øyne er utilgivelig. Men alle de 13 tiltalte i retten var ikke muslimer, så den forklaringen er ikke den eneste. Alle var svært aktive på sosiale medier, som de fleste unge over alt. I avhør sa de at de reagerte spontant, i sinne og/eller sjokk over Milas utsagn. Hun opptrådte også ganske provoserende i begynnelsen, og deltok blant annet i et av de mest populære TV-programmene og ville utgi en plate. Alvoret i hennes nye situasjon gikk nok ikke opp for henne med en gang, og hun var ikke et «sympatisk» offer. Nå kan hun ikke flytte seg en centimeter uten en hale av livvakter.

Mila er selvsagt ikke det eneste offeret for netthets og trusler. I Norge har ikke minst Lan Marie Berg fått oppleve noe av det samme, forhåpentligvis ikke fullt så ille. Men Berg er profesjonell politiker, ikke en 16 år gammel skolejente. I Norge nøler man også med å gjøre trusler og/eller netthets straffbart. «Ord må tas med ord» hevdet en kronikk nylig. Artikkelforfatterne slo fast at Politi og domstoler ikke kan rydde opp i uspiselige ytringer i det offentlige rom. Det må vi faktisk gjøre selv. Ja, i Norge er det sikkert riktig. I Frankrike er det ikke like enkelt. Her er det også full ytringsfrihet – men med visse begrensninger. Rasistiske eller antisemittiske utsagn er forbudt, det samme er benektelse av holocaust. Blasfemi er tillatt, men ikke kritikk av enkeltpersoner på religiøst grunnlag. Charlie Hebdos tegnere har måttet møte i retten en rekke ganger for det. Det samme måtte Le Mondes tegner Plantu da han hadde fremstilt paven som pedofil. Hadde han tegnet anonyme prester i samme situasjon hadde det ikke vært straffbart. Det er et vanskelig og ikke minst sårbart spørsmål. Dommeren i Milas rettssak vedgikk at den kanskje kunne virke gammeldags i SoMes tidsalder, men samtidig høyst nødvendig. Han fant for øvrig at retten måtte ha mer tid, så resten av rettssaken ble utsatt. De tiltalte risikerer tre års fengsel og/eller større bøter.

Mila har allerede fått «livstid». Selv om hun skifter utseende hver gang vil de mest rabiate fanatikerne alltid finne henne. Som hun sier i sin nye bok, er hun «prisen for vår frihet».