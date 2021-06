Tenk om Rogaland kan bli best på inkludering

ARBEIDSLIV: Vi trenger alle å kjenne at det er bruk for oss, og at vi får bidra. Da trenger vi bedrifter som ser verdien av mangfold.

Debattinnlegg

Umid Shamirzaev Bakerileder hos Brustadbakeren og medlem i Stavanger Høyre

Margret Hagerup Stortingsrepresentant for Rogaland Høyre

Publisert: Publisert: Nå nettopp

Stavanger-regionen har mange bedrifter som har meldt seg på inkluderingsdugnaden, og som har sett verdien av mangfold. Hvilken hemmelighet er det de kjenner til, og hvorfor gjør de dette? Vi trenger å sette verdien av mangfold høyere opp på agendaen.

Pris for første gang

I fjor delte Næringsforeningen i Stavanger ut inkluderingsprisen for første gang. Det var en rekke nominerte bedrifter og tøff konkurranse om å nå til toppen. Umid Shamirzaev og Brustadbakeren fikk den første inkluderingsprisen, med sine over 60 medarbeidere, hvor om lag halvparten er rekruttert via Nav og Flyktningtjenesten.

Arbeidsgivere kan gi små bidrag som gir ekstraordinære resultater, for å fremme et inkluderende samfunn.

Hensikten med prisen er å løfte fram og belønne bedrifter eller ansatte i bedrifter, organisasjoner eller enkeltpersoner som har, eller er med, å inkludere utenforskapet som ressurser, med hensikt å skape et engasjement i regionen for et inkluderende arbeidsliv for alle. Her er det arbeidsgivere som sitter med nøkkelen.

I disse dager er det igjen mange flotte kandidater som kan få den gjeve prisen. Verdien av arbeid overstiger verdien av oljeformuen vår, og det er en viktig oppgave å sørge for at flest mulig får delta i arbeidslivet. For den enkelte kan det være god helse å få være i arbeidslivet. For samfunnet og bedriftene er det verdiskaping og økonomisk bærekraft.

Utenforskap kan vare livet ut. Som samfunn har vi ikke råd til dette, og vi trenger derfor inkluderingsdugnaden. Vi trenger alle å kjenne at det er bruk for oss og at vi får bidra. Da trenger vi bedrifter som ser verdien av mangfold.

Arbeidsgivere kan gi små bidrag som gir ekstraordinære resultater, for å fremme et inkluderende samfunn. Bedriftene må nok legge litt ekstra til rette, og arbeidstakere må gjerne tøye egne grenser, men resultatet kan bli et godt og inkluderende arbeidsmiljø. For mangfold lønner seg.

Det krever imidlertid litt ekstra å stille opp i dugnaden. Derfor har Nav en rekke virkemidler tilgjengelig. De stiller med topp kompetanse for å følge opp bedriften og den ansatte, og hvert fylke har en egen markedskontakt. Lønnstilskudd, mentorordning og inkluderingstilskudd er bare noen av ordningene som er tilgjengelige. Hos Brustadbakeren får de ansatte tilbud om norskkurs to dager per uke, gjennom midler hos Kompetansepluss. Mulighetene er mange, man må bare kjenne til dem.

Bli med

Så da er spørsmålet om din bedrift kunne tenke deg å gjøre som Brustadbakeren, og mange av de andre bedriftene i Rogaland, og få et mer forpliktende samarbeid med Nav og andre aktører om rekruttering av personer som faller utenfor. Det blir garantert krevende stunder innimellom, men også en mer mangfoldig arbeidsplass, med toleranse og aksept for hverandre. I inkluderingsdugnaden er vi helt avhengige av bedrifter som gir folk en sjanse.