Hvorfor kutte i hurtigbåt-tilbudet til Byøyene og Hommersåk?

DEBATT: Hva med alle som ikke har andre muligheter for kollektivtrafikk enn hurtigbåten?

Kollektivtilbudet mellom Stavanger og Byøyene og Hommersåk – som for noen er eneste alternativ – skal kuttes. Her landgang på Lindøy. Foto: Pål Christensen

Doris Elin Askeland Hommersåk

Grunnen er at det skal spares penger, noe som i praksis betyr prioriteringer. Men hvordan kan de som er ansvarlige for dette, nedprioritere hurtigbåt-tilbudet til folk som ikke har andre alternativer? Dette må være konsekvensene av dårlige politiske prioriteringer i praksis, tenker jeg da.

På den ene side skal det nå settes i gang et vanvittig dyrt prosjekt til enda en ny undersjøisk tunnel på en strekning som allerede fungerer. Rogfast er prosjektert til hele 24,8 milliarder kroner. Nå skal riktignok deler av dette finansieres med bompenger, men 40 prosent, dvs. 9,92 milliarder kr, skal betales av staten.

Eneste alternativ for noen

Og da blir det enda vanskeligere å forstå at man samtidig ikke kan finne noen skarve millioner til fortsatt å drifte det hurtigbåt-tilbudet vi allerede har. Spesielt fordi mange av de som rammes ikke har noe annet alternativ, noe som gjelder alle som bor på Byøyene, Usken og Uskekalven.

Det er dem det går mest ut over, men det gjør det også for oss som bor på landfaste Hommersåk og er avhengig av kollektivtransport. Vi vil få et betraktelig dårligere tilbud enn i dag. Det vil bety timer med lengre reisevei til og fra Stavanger.

Vi håpet jo faktisk på et bedre tilbud med hyppigere avganger, ikke færre som vi vil få nå. Det sies jo i alle andre sammenhenger at det skal satses mer og mer på offentlig transport inn til byene, ikke mindre. Det må vel gjelde her også?

Når det gjelder hurtigbåt-tilbudet til Byøyene og Hommersåk, er besparelsen samlet ikke mer enn i underkant av 3,3 millioner årlig. I tillegg skal det også spares på avganger fra Ølen, Hjelmeland, Nedstrand og Sandeid, der den totale besparelsen er rett i overkant av 2 millioner årlig (ref. tall publisert i Aftenbladet 24. november.) Disse nedskjæringen skal komme allerede i 2021.

Det mest nødvendig er viktigst

At det er vanskelig for våre folkevalgte å gjøre økonomiske prioriteringer, og at alle ikke kan få nok midler til det de ønsker, har de fleste av oss full forståelse for. I privatøkonomien er det jo likedan, der må det også prioriteres, hele tiden. Heldigvis så prioriterer de fleste det mest nødvendigste først, det som det er vanskeligst å klare seg uten. Sånn burde politiske prioriteringer også være.

Hvis de som er ansvarlige for dette kuttet – enten det skyldes for lite midler fra sentralt hold, eller den videre fordelingen i fylket, eller kanskje litt begge deler? – virkelig mener at dette er greit, at det ikke er nødvendig nok at folk som ikke har andre alternative reisemåter inn til Stavanger, får beholde det tilbudet de har i dag, må det etter min mening være noe riv ruskende galt med prioriteringene.

Spesielt når det kun er snakk om noen få millioner kroner, og det skjer samtidig som man finner økonomi nok til å sette i gang byggingen av et gigantisk milliardprosjekt som Rogfast.

Gull verdt

Man kan lett bli fristet til å tro at lokale prioriteringer må gå på bekostning av større og mer prestisjefylte samferdselsprosjekter. I den forbindelsen kan det legges til at flere nedskjæringer i hurtigbåt-tilbudet er varslet i 2022, og resten i 2023. Totalt skal det spares inn 40 millioner.

Hurtigbåten er gull verdt for oss som bruker den! Dette er vår offentlige transport til Stavanger, og den eneste mulighet for alle som er bosatt på øyene. La oss få beholde de avgangene vi har i dag!