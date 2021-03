Korleis bør kulturmiljø bli formidla og utvikla for framtida?

DEBATT: Fylkeskommunen arbeider no med ein regionalplan for kulturmiljø som skal undersøke og legge til rette for bevaring og bruk av kulturminne og kulturmiljø i Rogaland.

Ydstebøhamn og Kvitsøy har ein sentral plass i vår kulturarv, som sentrum for fiske og handel over lengre tid. Foto: Kristian Valen, Rogaland fylkeskommune

Kristian Valen Seksjon for kulturarv, Rogaland fylkeskommune

Kate Irene Jellestad Syvertsen Seksjon for kulturarv, Rogaland fylkeskommune

Kulturarv og kulturmiljø er spor av fortida i notida. Ydstebøhamn, Jærhustradisjonen, steinalderbuplassen i Vistehola eller Stavanger domkyrkje vitnar om lokal, regional og nasjonal historie, levemåte og tradisjonar. Rogaland fylkeskommune har eit overordna ansvar for å ta vare på kulturarv og kulturmiljø i fylket som regional kulturmiljømyndigheit.

Nye undersøkingar viser til dømes at kulturminne er vel så viktig som naturen når nordmenn velger reisemål.

Arbeider med regionalplan

Fylkeskommunen arbeider no med ein regionalplan for kulturmiljø som skal undersøke og legge til rette for bevaring og bruk av kulturminne og kulturmiljø i Rogaland. Planprogrammet er ute på høyring, og interesserte kan involvera seg. Regionalplanen skal legge framtidig kulturmiljøpolitikk, sjå på utfordringar og løysingar, definere viktige verdiar, legge til rette for samarbeid, formidling og utvikling.

Under press

Kva kunnskap og kompetanse trengs for å ta vare på eldre bygg, og korleis kan vi bevare og spreie den? I både Agder og Vestland er det tenester for bygningsvernsenter, men ingen etablerte tilbod i Rogaland i dag. Er dette eit behov vi har i fylket? Nye utbyggingsprosjekt, vegar, fortetting gjer at kulturminne er under press og blir fjerna, og fører til store endringar i viktige kulturmiljø. Det er viktig å sjå samanhengen mellom kulturmiljø og regional utvikling.

Korleis kan og bør kulturmiljø bli formidla og utvikla for framtida? Nye undersøkingar viser til dømes at kulturminne er vel så viktig som naturen når nordmenn velger reisemål. Gjennom planarbeidet skal det lagast ei oversikt over viktig kulturarv og kulturmiljø i Rogaland, og korleis vi, saman med ei rekke andre aktørar, kan og skal arbeide for å ta vare på desse for framtida. Korleis kan vi legge til rette for bruk og gjenbruk av eldre bygg, og korleis skal vi ta vare på vårt lokale og regionale særpreg?