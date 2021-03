På tide å gå inn i EU

DEBATT: Norge og Rogaland rammes hardt av usikkerhet og handelshindringer i kjølvannet av Brexit. På Miljøpartiet De Grønnes (MDG) landsmøte denne uka foreslår jeg derfor at MDG skal gå inn for norsk EU-medlemskap.

«EU-medlemskap vil gi oss et enda bedre grunnlag for en ikke-konfronterende og samarbeidsorientert nordområdepolitikk enn NATOs rene militære samarbeid», skriver Andreas Nordang Uhre. Foto: Shutterstock

Debattinnlegg

Andreas Nordang Uhre Sandnes MDG

Publisert: Publisert: Nå nettopp

En oppgradering fra EØS til fullt medlemskap vil ha tre primære fordeler: Styrke Norges geopolitiske stilling Norge er et lite land med store naturressurser i en uforutsigbar verden. Vi har en nabo er villig til å bruke makt for å oppnå sine mål. En forankring i en internasjonal sammenslutning av likesinnede stater er en garanti for sikkerhet og fred i det nordlige Europa.

Som EU-medlem vil Norge få en plass ved bordet. Viktige debatter vil føres i norsk offentlighet mens det fortsatt er mulig å påvirke EUs politikk.

Felles verdigrunnlag

Siden 1947 har NATO og USA garantert for sikkerheten i Europa. Men USAs prioriteringer har endret seg, noe Angela Merkel oppsummerte godt i 2017 da hun uttalte at Europa nå må ta sin skjebne i egne hender. Det gjelder også Norge. EUs medlemsland er allerede i dag, ved siden av USA, våre viktigste partnere i utenriks-, sikkerhets- og forsvarspolitikken. Vi deler et felles verdigrunnlag basert på demokrati, menneskerettigheter og rettsstatsprinsipper. Vi deler overbevisningen om at internasjonalt samarbeid skal bygge på folkeretten.

EU-medlemskap vil gi oss et enda bedre grunnlag for en ikke-konfronterende og samarbeidsorientert nordområdepolitikk enn NATOs rene militære samarbeid. Minske det demokratiske underskuddet EØS-avtalen kommer med et stort demokratisk underskudd. Vi har verken representasjon eller medbestemmelse over politiske vedtak som påvirker oss. Våre påvirkningsmuligheter utenfra er begrenset, og mulighetene til slik lobbyvirksomhet er svært ulikt fordelt mellom samfunnsgruppene. Dette fører til avpolitisering og teknokratisering, og konsekvensen er at makt flyttes fra våre folkevalgte til embetsverket.

Som EU-medlem vil Norge få en plass ved bordet. Viktige debatter vil føres i norsk offentlighet mens det fortsatt er mulig å påvirke EUs politikk. Bedre markedstilgang for norsk næringsliv Opp mot to tredjedeler av norsk eksport går til EU. Selv om EØS-avtalen sikrer frihandel med det meste av varer og tjenester er landbruksvarer, sjømat og enkelte andre produkter fortsatt omfattet av toll og andre handelshindringer. Dette gjør at Norge blir redusert til råvareleverandør og går glipp av enorme foredlingsgevinster. Foredling av norsk fisk skaper nå 30.000 arbeidsplasser i utlandet.

Flagges hjem

MDG mener at så mange som mulig av disse jobbene må flagges hjem. Det vil kreve bedre markedstilgang for norsk næringsliv, og det kan vi bare få gjennom fullt EU-medlemskap. MDG bør vise lederskap også på dette området. EU er det viktigste politiske redskapet vi har for å finne felles løsninger på Europas utfordringer, og Norge bør sitte ved bordet. Vi tar debatten på landsmøtet.