En regnfull ettermiddag i januar 2015 sto store deler av Rogaland stille. Fly, tog og mange bussruter gikk ikke. Barnehager og skolefritidsordning var stengt. En del butikker lukket dørene. Noen ble helt sikkert irriterte da de ikke fikk reise, eller måtte dra tidlig fra jobb for å hente barna i barnehagen.

Men mange viste også forståelse da de fikk høre årsaken. Det skyldtes ikke været, men at LO, UNIO og YS gjennomførte den største politiske markeringen i Norge på nesten 20 år. Så sterkt reagerte arbeidstakerorganisasjonene på at regjeringen foreslo å svekke arbeidsmiljøloven.

Fjernet med et pennestrøk

Markeringen fra organisasjoner som representerer 1,5 millioner medlemmer gjorde ikke inntrykk på Siv Jensen og Erna Solberg. De fikk vedtatt lovendringene, som blant annet ga en generell adgang til midlertidige ansettelser. Prinsippet om at midlertidig arbeid kun skal løse midlertidige arbeidsoppgaver ble fjernet med et pennestrøk.

Deler av arbeidslivet er vi i ferd med å få en utvikling som vi ikke passivt kan sitte og se på.

Arbeidstilsynet, advarte og var bekymret for helsa til arbeidsfolk, men heller ikke det gjorde innrykk. Endringene de fikk vedtatt er i dag gjeldende lov. Å fjerne denne generelle adgangen til midlertidige ansettelser er en av de første endringene Arbeiderpartiet vil gjøre om vi vinner høstens valg. Men det er langt fra den eneste, for i deler av arbeidslivet er vi i ferd med å få en utvikling som vi ikke passivt kan sitte og se på.

Får ikke lønn

Det handler blant annet om såkalte «nulltimerskontrakter», som har vokst fram i byggebransjen og en del andre bransjer. Det handler gjerne om arbeidere fra Sentral- og Øst-Europa. På papiret er de fast ansatt i et bemanningsbyrå, men de får bare betalt når de jobber. Ofte går de fra oppdrag til oppdrag uten å vite hvor lenge det ene vil vare og når det neste vil begynne. Om de stiller spørsmål eller begynner å organisere seg, risikerer de at oppdragene blir færre og kortere. De blir sittende og vente – uten lønn.

Dette er et moderne løsarbeidersystem hvor folk ikke sitter med lua i hånda, men med mobilen i hånda og venter på oppdrag. Arbeiderpartiet vil forby slike kontraktsformer. Vi ønsker et trygt og organisert arbeidsliv, hvor arbeidstakere og arbeidsgivere kan møtes på like fot. Der har ikke slike kontrakter noen plass.

Tenker på faren min

Når jeg møter mennesker som forteller om slike arbeidsforhold, hender det jeg tenker på faren min, som kom som til Norge som arbeidsinnvandrer på 1970-tallet. Han var sveiser, og fikk jobb på Rosenberg. Der møtte han fagforeningen Jern og Metall, og møtet forandret alt for ham. Han var fremmed i et land han kjente dårlig, og visste lite om arbeidslivets spilleregler. I fagforeningen fikk han høre at «våre rettigheter er dine rettigheter», og han ble en del av et arbeidsfellesskap. Det opplever sjelden de østeuropeiske arbeiderne på byggeplassene og i vaskehallene. De er overlatt til seg selv. Da står de svakt.

Vi må få fart i arbeidet mot sosial dumping og arbeidslivskriminalitet.

Noen bedrifter lager også så finurlige selskapskonstruksjoner, ut- og innleiesystemer og kreative organisasjonsmodeller at de ansatte ikke har et klart bilde av hvem som faktisk er arbeidsgiveren deres. Flere steder har arbeidsfolk måttet gå til rettssak for å få slått fast hvor arbeidsgiveransvaret ligger. Men det skal ikke være nødvendig å bruke rettsapparatet til slikt. Derfor vil vi lage tydelige definisjoner av begrepene «arbeidstaker» og «arbeidsgiver» i arbeidsmiljøloven.

Vil doble fagforeningsfradraget

Et trygt og seriøst arbeidsliv blir betydelig enklere å oppnå hvis arbeidstakere og arbeidsgivere er organisert, og derfor vil vi doble fagforeningsfradraget. Og vi må få fart i arbeidet mot sosial dumping og arbeidslivskriminalitet.

Om det ikke gjøres noe, er det ikke bare arbeidsfolk som taper, men også de seriøse aktørene i disse bransjene. For bedrifter som opptrer anstendig, ønsker organiserte ansatte i faste stillinger, tar inn lærlinger og tar HMS på alvor, er det ikke lett å konkurrere om bransjen deres fylles opp av useriøse aktører. Kampen for et seriøst arbeidsliv må tas hardere enn dagens regjering har maktet.