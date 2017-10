Ledende klimaforskere slapp nylig en rapport som sier at vi kan klare å begrense global temperaturstigning til under 1,5 grader – målet i Parisavtalen. Vi kan altså slippe ut mer klimagasser enn det vi trodde – hva betyr det?

Mengden klimagasser vi kan slippe ut før vi sprenger klimamålene, kan vi kalle et karbonbudsjett. Budsjettet er litt som et badekar som står under en rennende kran. Det er en begrenset mengde vann som kan fylles på, før det renner over. Fortsetter vi å fylle vann i badekaret etter at det er fullt, så vil det bli et voldsomt søl på badegulvet.

Klimamålene ryker

På samme måte er det en begrenset mengde klimagasser vi kan slippe ut før vi overskrider karbonbudsjettet. Fortsetter vi å slippe ut klimagasser etter at karbonbudsjettet er brukt opp, så ryker klimamålene, og vi får større konsekvenser enn vått badegulv. Øker temperaturen mer enn 1,5 grader vil havnivåstigning drukner byer i lavtliggende kyststrøk. Øker de over 2 grader risikerer vi at mekanismer i naturen selv begynner å forsterke klimaendringene. Det ønsker vi ikke.

Med den farten vi nå fyller badekaret på, har vi kanskje så lite som fire år igjen før karbonbudsjettet flommer utover badegulvet. Den nye rapporten antyder heldigvis at vi kanskje har litt bedre tid. Uansett hvor mange år det er, så baseres disse utregningene på at vi skal ha 66 prosent sjanse for å lykkes. I de fleste tilfeller synes vi det er vel risikabelt. Ville du satt deg på et fly som har 33 prosent sjanse for å krasje?

Kaste bort fire nye år?

Det er klart at vi må ta ansvar, kutte utslipp raskt og ikke gamble på hvor mye vi kan fylle i badekaret før det renner over. Selv om vi skulle ha så god tid som 20 år til å nå et nullutslippsamfunn, vil det ta over 2000 år før vi kommer dit med dagens utslippskutt. Høyre og Frp har vist at de viderefører Arbeiderpartiets oljesatsning. Derfor ligger det nå et stort ansvar på Venstre. Hvor villige er de til å sette klima først i regjeringsforhandlingene? Skal vi kaste bort fire nye år i klimakampen ved å la Frp «kjøre på litt» med nye oljefelt?

Vi i Grønn Ungdom følger med og heier på Unge Venstre. Er det en ting som er sikkert, så er det at det blir vår generasjon som må tørke opp etter voksenpolitikerne som plasker i badevannet på Stortinget i dag.