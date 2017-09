Og verden er stikkordet. Det er fint og morsomt å lage apper som kan hjelpe norske kommuner, men i all brutal erkjennelse blir det verken særlig arbeidsplasser, eksportinntekter – eller overskudd – av det. Norge er for lite til å bære en smartteknologi alene.

Vi må få det til

Tirsdag inngikk Polybo AS samarbeidsavtale med kinesiske myndigheter. Kineserne ser for seg at Polybos teknologi skal være sentral i utviklingen av fremtidens rimelige boliger. De tenker en rolig start med rundt 10.000 boliger i året; 1/3 av hele den norske boligbyggingen. Polybo er et lite selskap. Kan de få det til kan mange gjøre det. Og vi må.

Siden 2013 har eksportverdien av norsk olje og gass falt med 28 prosent – 140 milliarder kroner. Og selv om global utrygghet og dårlig verdensvær gir gode meldinger for oljeprisen kan vi ikke lene oss tilbake. Vi må videreutvikle næringer og løsninger verden vil ha, i tillegg til oljå og gassen.

Kan være til inspirasjon

Og da er smartby-teknologi kult. At vi har verdens reneste og sunneste mat, at vi er verdensledende på maritim sektor, på bygging og drift av kompliserte anlegg. At vi har selskap som Polybo som tør å satse og kan være til inspirasjon.

Utfordringen til dere som er på Nordic Edge, og alle andre gründere, er derfor å søke ut i verden, søke å etablere internasjonale standarder, samarbeide med internasjonale selskap, våge å tenke stort nok. Det må til for å betale regningen, både for din bedrift og for velferdsstaten i verdens beste land.