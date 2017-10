Regjeringa foreslår i det fremlagte statsbudsjettet å kutte støtta til over 30 ideelle organisasjoner i Landbruksdepartementet sitt budsjett. Dette er organisasjoner som jobber for å engasjere barn og unge og spre info til befolkningen om mat, landbruk, dyrerettigheter og grønn næringsvirksomhet hver eneste dag. Hardest blir vi i 4H rammet. Går dette igjennom, vil 4H Norge miste over sju millioner kroner. 4H er en barne- og ungdomsorganisasjon, og støtten går til aktiviteter for barn og unge i hele landet.

Rekrutterer til landbruket

4H Rogaland samler 37 lokale lag med rundt 1500 medlemmer, først og fremst i alderen 10 til 18 år. Veldig mange ungdommer får organisasjonskunnskap gjennom styreerfaring og kurs i 4H. Vi jobber med å spre kunnskap om natur og naturbruk og gjør et viktig arbeid med å rekruttere til landbruket. Bare i Rogaland deltar eksempelvis 500 medlemmer på det årlige Storkurset, som er et av de mange arrangementene som 4H har. Her deltar de på et helgekurs i alt fra slakting, husdyrstell, tradisjonsmat og bakst, til klatring, surfing, gitarbygging og idrettsaktiviteter.

Gjennom prosjekt Grønn framtid har ungdommer hatt mulighet til å kurse seg innen melke- og kjøttproduksjon, sauehold og skogbruk/motorsag. 4H har også stor aktivitet i friluft, og mange 4H-klubber har laga naturmøteplasser som er åpne for alle som vil bruke dem.

Viktig for inkludering

De få kronene staten sparer på dette kuttet, betyr svært mye for organisasjonene og for de viktige samfunnsoppgavene vi er med å løse. Frivillig sektor er viktig for inkludering, gir ungdom mestring og er med på å forebygge både psykiske og fysiske utfordringer. Dette må vi ikke slå beina under.

Vi setter nå vår lit til at Kristelig Folkeparti og Venstre bruker sine klare hoder, varme hjerter, flinke hender og gode helse, og at de kjemper for at de ideelle og viktige organisasjonene beholder sin støtte!