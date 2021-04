Skuddpremie på rev er feilslått og uetisk

DEBATT: Sandnes kommune vurderer å gjeninnføre skuddpremie på rev ved å dekke en del av beløpet som bondeorganisasjoner allerede betaler i skuddpremie.

Jenny Rolness Dyrenes Rett

Begrunnelsen er at rever kan ta lam om våren og at de kan utgjøre en trussel mot bakkehekkende fugler.

Beskyttelse av lam om våren er fullt mulig ved hjelp av elektrisk sauegjerde, eller ved å ta lammene inn om natta de første ukene. Bønder som har dette systemet, opplever sjelden eller aldri tap av lam til rev.

Skuddpremie fører til et urettferdig skadedyrstempel for arter som har sin rettmessige plass i naturen.

Ikke kommunal oppgave

Det bør ikke være en kommunal oppgave å legge til rette så bønder skal slippe å ta vanlige forholdsregler for å beskytte lammene om våren. Det bør heller ikke være kommunens oppgave å betale skuddpremie til jegere som ønsker å fjerne konkurrenter i naturen, for å øke sitt eget jaktutbytte.

Bruk av skuddpremie i et forsøk på å øke bestandene av andre arter har vist seg å være feilslått. For eksempel ble det i en fireårsperiode på Varangerhalvøya skutt ca. 600 rødrever, uten at dette hadde målbar effekt på rypebestanden.

Undersøkelser viser at dersom en predator fjernes fra et område, øker predasjonen fra andre arter. Man kan ikke drive utskyting av alt av predatorer for at jegere skal få litt mer å jakte på. Det er ikke naturlig predasjon som er årsaken til massedød blant fugler over hele verden. Det skyldes menneskenes påvirkning, der nedbygging av natur, klimaendring, forurensing, intensivt jordbruk og jakt driver arter mot utryddelse. Man kommer ingen vei ved å fortsette å skylde på andre arter.

Bonde- og jegerorganisasjonene har altfor lenge fått styre forvaltningen ut fra sine særinteresser. Kommunen punger ut, uten å stille spørsmål om hvorfor reven tar lam hos noen, mens andre ikke har tap, og hva som egentlig er grunnen til at arter går tilbake.

Kommunen bør være mer kritisk til hvordan kommunale midler brukes. Skuddpremie fører bare til at ressursene settes inn på tiltak som ikke nytter, mens man kommer på etterskudd med tiltak som kunne hatt effekt. I tillegg fører skuddpremie til et urettferdig skadedyrstempel for arter som har sin rettmessige plass i naturen.

Foreldet natursyn

Sandnes kommune bør avstå fra å innføre skuddpremie. Ny kunnskap om artene og deres samspill har ført til et mer nyansert syn på naturen. Denne kunnskapen bør kommunene tilegne seg, i stedet for å henge fast i et foreldet natursyn. I en tid med mye fokus på tap av artsmangfold og viktigheten av å ivareta økosystemene, har skuddpremieordningen ingen plass.

