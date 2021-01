Utvidelsen av permitteringsperioden er en livbøye

Arbeidsliv: Utvidelsen av permitteringsperioden er ikke et forsøk på å utsette det uunngåelige, som Hilde Øvrebekk påstår i Aftenbladet 12. januar. Det er tvert imot en livbøye for mange i privat næringsliv.

Debattinnlegg

Monica A. Paulsen Forbundsleder i YS-forbundet Negotia

Publisert: Publisert: Nå nettopp

Forrige uke informerte regjeringen om at de ikke ville forlenge permisjonsperioden utover 52 uker. Beskjeden fra Erna var klar: De som er permittert, bør se seg om etter nye jobber. Det var en provoserende tilbakemelding til de mange som jobber i levedyktige bedrifter, og utelukkende er permittert nå på grunn av regjeringens nedstenging av samfunnet.

Fortvilte telefoner

Mange nærmer seg grensen for de 52 ukene de kan være permittert, og risikerer dermed å bli helt arbeidsledige. Med eskalerende smitte og stadig nye nedstengninger, kan varslene om oppsigelse komme raskt. Tillitsvalgte hos oss kunne forrige uke melde om at de fikk fortvilte telefoner fra kolleger som fryktet å bli helt arbeidsledige etter beskjeden fra Erna Solberg. Derfor var utvidelsen av permitteringsperioden et etterlengtet tiltak for oss.

Dommen over hvilke bedrifter som har livets rett, kan ikke komme før samfunnet er klart til å åpne opp. Da tar man jo fra dem sjansen til å i det hele tatt prøve. De ansatte i privat næringsliv har tatt sin del av dugnaden for å hindre spredningen av koronaviruset, uten å mukke. Men når staten stenger ned samfunnet, ber folk holde seg hjemme og stenger kranene i hele landet, forventer vi at de også gir støtten som kreves for at de levedyktige bedriftene som rammes av dette kan stå løpet ut.

Mange vil nok bli arbeidsledige som et resultat av den krisen vi har stått i, men det blir helt feil å forverre den krisen ved å tvinge fram masseoppsigelser blant de som faktisk har en jobb å gå tilbake til.

Vi er lettet

Når opposisjonen nå har tvunget regjeringen til å snu, har de gjort det med en samlet fagbevegelse i ryggen. Vi er lettet over at våre medlemmer slipper å frykte oppsigelse før jobben deres i det hele tatt får sjansen til å komme seg opp og gå igjen. Om opposisjonen sanket stemmer på dette, så er det bare fordi velgerne ser at det er et viktig krisetiltak for folk flest.