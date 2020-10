Ufint av venstresiden å påstå at de borgerlige støtter velferdsprofitører

PRIVATISERING: Venstresiden tør ikke å gå til direkte kamp mot valgfriheten. Derfor må de ty til retorikk som vekker harme og sterke følelser hos folk, som å kalle selvstendig næringsdrivende nedrige navn, og fremstille dem som om de er ute etter å ta over offentlig sektor.

Kine Myhre Lokalpolitiker Sandnes Høyre Pedagogisk leder i en privat barnehage

Jeg kjenner meg ikke igjen i alle disse såkalte sannhetene om privatisering som venstresiden beskylder oss på borgerlig side for å støtte. Ord som velferdsprofitør og forsøket på å skape en «oss mot dem»- mentalitet innen helse- og omsorgssektor, er etter mitt syn et hjerteløst angrep på selvstendig næringsdrivende og valgfriheten vi har som befolkning. Hvor hadde vi egentlig vært uten de private initiativene i velferden?

Har fremmet likestilling

Ifølge tall fra Udir.no gikk 49,37 % barn i private barnehager i 2016, det er langt over offentlig sektors kapasitet. Dermed kan vi si at disse private aktørene har gjort det mulig for mange småbarnsforeldre å være i jobb. Ikke minst at kvinner er i jobb som Gro Harlem Brundtland jobbet så hardt for. Dette handlet om likestilling, om kvinners rett til lønnet arbeid og valgfriheten vi alle setter så høyt. Vi fikk ikke bare lønnet arbeid da full barnehage dekning ble en realitet, vi kvinner fikk mulighet til å være selvstendig næringsdrivende, ledere og deltakere i næringslivet.

Vi kan dermed tolke likestillingskampen som umulig uten de private aktørene, fordi offentlig sektor hadde ikke hatt kapasitet til å gi alle disse kvinnene jobb eller alle barna barnehageplass. Venstresidens kamp mot privatisering er dermed underlig motstridende, med tanke på deres egne kamper for likestilling tidligere.

Tar unna køer

Innen helse kan både Nav og sykehusene takke private aktører som stiller opp. Uten disse ville vi igjen måtte stått i lange køer, ventet på å bli «oppklart» som sak i helsesystemet og kanskje vi måtte brukt enda mer tid på å få hjelp selv. Nå kan du bli operert på en privat klinikk i regi av offentlig helsevesen fordi det er et samarbeid mellom offentlig og privat. Da kan vi ikke si at de som stiller opp for helsetjenesten kun er ute etter penger, vi kan heller ikke påstå at et slikt samarbeid er negativt for oss som befolkning. Valgfrihet rundt egen helse, barnas barnehageplass og eget liv er ikke negativt.

Det blir derfor helt feil å bruke ord som velferdsprofitør om alle som driver privat innenfor velferdssektor. Det er de færreste som har den kapitalen som venstresiden ofte referer til. Jeg påstår at hvis vi ekskluderer all privatnæring innen velferdssektor, vil vi få USA-liknende tilstander innen helsetjenestene der god behandling og utdanning må kjøpes av den enkelte.

Ikke fjern valgfriheten

Fjerner vi offentlige subsidier innen velferden mister vi en del av reguleringsevnen som nå finnes i dette feltet. Uten subsidiene vil du som privatperson måtte betale for det som staten ikke lenger støtter. I barnehagesektoren er det 87 % i driftskostnader. Innen helse kan du jo egentlig se på hva det koster deg å gå til tannlegen, og veie det opp mot hvor lenge du er villig til å vente på offentlig sektor for å få hjelp.

Da forsvinner valgfriheten vi nå har og da kan venstresiden få rett, fordi alle som ikke vil vente, må betale dyrt for hjelp. De som ikke har råd til privat helsehjelp har ikke noe annet valg enn å vente, akkurat som i USA. Jeg har bodd i USA, jeg vet hva det betyr når folk er redde for at vi skal få samme system her. Men jeg har stor tro på den norske velferdsstaten og at vi kan ha begge deler uten at hele systemet går rett i vasken.

Når venstresiden bruker skremselspropaganda mot oss, må vi ikke miste hodet og gå i fella med å tro at det lurer velferdsprofitører rundt hvert hjørne. Det er respektløst overfor dem som jobber hos, eier og trenger de private aktørene.

