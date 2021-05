Høyre tar et oppgjør mot A4-skolen

DEBATT: Solveig Grødem Sandelson skriver i Aftenbladet 14. mai at Høyres nye skolepolitikk bør gå i karantene. Vel, pandemien er snart over og med Høyres forslag om å innføre en prøveordning for fritt nivåvalg har vi kanskje en vaksine som kan styrke elevenes læring.

«Hvis venstresiden faktisk er så opptatt av å få mindre forskjeller i skolen som de hevder, burde de støtte Høyres forslag om flere prøveprosjekt med nivådeling», skriver Fredrik Myklebust Iversen. Foto: Shutterstock

Fredrik Myklebust Iversen Leder - Rogaland Unge Høyre

I de siste dagene har vi sett flere forsøk fra venstresiden om å stemple nivådeling som et forsøk på å skape A- og B-skoler. Snarere tvert imot: Det er et tiltak for å minske forskjellene i den norske skolen.

Høyre har styrket skolen gjennom 4500 flere kvalifiserte lærere i norske klasserom og videreutdanning til 47.000 lærere. Fremdeles har vi store problemer: I dag fullfører 78 prosent videregående innen fem år, men 14.330 av dem som begynte i 2013, har ikke fullført. Vi tror at dette henger sammen med at skolen ikke er godt nok tilpasset hver enkelt elev.

Høyre foreslår at flere skoler kan prøve ut mer nivådifferensiering blant elevene i enkelte fag i en kortere periode. Dette kan for eksempel bety at elever som sliter med lesing, får intensivopplæring i litt mindre grupper. Formålet er å skape en skole som i større grad gir en opplæring tilpasset elevenes behov.

Elever er mennesker og mennesker er forskjellige, og det kan vi ikke gjøre noe med.

Gjennomsnittseleven

En av hovedgrunnene til at Høyre nå går til valg for å prøve fritt nivåvalg, er gjennomsnittselevene. Eller snarere det faktum at «gjennomsnittseleven» ikke eksisterer. Hver enkelt elev lærer forskjellig, mestrer forskjellig, og har forskjellige utgangspunkt for læring.

Alle som har gått på skole kan kjenne seg igjen i at man hadde forskjellige forutsetninger i forskjellige fag. Jeg var selv mye bedre i historie og samfunnsfag enn hva jeg var (og er) i matte og naturfag. Derfor hadde jeg P-matte i Vg1 og Vg2, men spesialisering i samfunnsfag i Vg2 til Vg3. På grunn av denne skjevheten må skolen tilpasse undervisningen i det enkelte fag. Elevene skal fortsatt gå i den samme klassen, men få tilpasset læring.

Høyre vil derfor at skolen skal være tilpasset hver enkelt elev, i motsetning til en gjennomsnittselev som ikke eksisterer.

Skritt i riktig retning

Hvis venstresiden faktisk er så opptatt av å få mindre forskjeller i skolen som de hevder, burde de støtte Høyres forslag om flere prøveprosjekt med nivådeling. Vi skal ikke ha som mål at alle elever skal bli like, men at alle skal bli bedre. Elever er mennesker og mennesker er forskjellige, og det kan vi ikke gjøre noe med. Men det vi kan gjøre, er å hjelpe alle elever uansett utgangspunkt. Det er dette vi vil gjøre gjennom nivådifferensiering.