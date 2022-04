Hva med å heie på eget lag, i stedet for å sjikanere det andre laget?

DEBATT: Steffen Hallem skriver i et innlegg at han hadde en selsom opplevelse sammen med sin sønn på Vikingkamp sist søndag. Og han får «passet påskrevet» i kommentarfeltene. Og så tenker jeg. Kan det være at Hallem har et poeng?

Kan det være at idretten faktisk er i ferd med å bli motspillere til alle ansatte i skole og barnehage som har som sitt samfunnsmandat å sikre barn og unge et trygt, mobbefritt og inkluderende oppvekstmiljø?

Debattinnlegg

John Askeland Sola

Publisert: Publisert: Nå nettopp

Kan det være at deler av idretten er i ferd med å utvikle en subkultur blant sine supportere hvor det blir viktigere å sjikanere og trakassere motstanderen enn å heie positivt fram sitt eget lag?

Kan det være at fotballen er i ferd med å utvikle en «hockey-kultur» hvor jo dette med å psyke ut motstanderen tilsynelatende er blitt en integrert del av arrangementet?

Smuldrer fair play-prinsippet?

Kan det være at barn og unge gjennom idretten får en opplevelse av at det å mobbe andre og sende utidige meldinger til andre lag og spillere, faktisk er greit og skal applauderes? Kan det være at «fair play»-prinsippet er i ferd med å bli litt frynsete i kantene?

Kan det være at idretten faktisk er i ferd med å bli motspillere til alle ansatte i skole og barnehage som har som sitt samfunnsmandat å sikre barn og unge et trygt, mobbefritt og inkluderende oppvekstmiljø?

Kan det være at vi voksne dobbeltkommuniserer og tror/mener at på noen arenaer så er det «fritt fram»?

Kan det være at vi voksne i større grad må fremme aksept og respekt blant de unge for at det faktisk er greit å gå med Liverpooldrakt, selv om resten av nabolaget eller familien heier på Man U ? (Selv om far innerst inne «hater Man U )

Må noen «ta seg ei pera»?

Kan det være at noen av de som skriver på «passet» til Hallem og ber ham se neste kamp på tv, må «ta seg ei pera» og tenke seg om en gang eller to før de gulper?

Kan det være at sure oppstøt og sjikanering av motstander – laget, deres enkeltspillere og/eller dommere faktisk forsurer arbeidsforholdene for eget lag og virker mot sin hensikt?

Kan det være at Hallem sin selsomme opplevelse kan være starten på en motkraft som styrker en supporterkultur hvor det å heie fram og applaudere gode prestasjoner hos eget lag og egne spiller blir den viktigste supporter-atferden?

Kan det være at undertegnede er blitt en gretten gammel gubbe som er utgått på dato og egentlig burde holde kjeft?

Tja,- det kan godt være, men jeg spør likevel.