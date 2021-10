Lille søkkrike Norge har råd til å sikre RV 13

– Jeg er selv geolog, og jeg er redd hver gang jeg kjører strekningen Nesvik-Sand, skriver Ragnar N. Sunnarvik.

Debattinnlegg

Ragnar N. Sunnarvik Sandnes

DEBATT: Jeg har ved flere anledninger i Aftenbladet og Strandbuen påpekt rasfaren på Riksvei 13 på strekningen Nesvik–Sand. Er det virkelig slik at det skal gå menneskeliv tapt før noe blir gjort?

Jeg forstår at strekningen er planlagt utbedret i henhold til transportplan om noen år. Dette er ikke godt nok, strakstiltak må iverksettes umiddelbart. Hva skjedde i forkant av byggingen av Svotunnelen langs Tysdalsstranden? Jo, der ble et menneske drept forårsaket av et is/steinras. Da kom Magnhild Meltveit Kleppa på banen og fikk fortgang i bygging av tunnelen.

Jeg har hytte i Hjelmeland og kjører strekningen Nesvik–Sand en gang iblant. Jeg er selv geolog, og jeg er redd hver gang jeg kjører denne strekningen. I sommer, etter heftig nedbør, valgte vi å kjøre over Gullingen og videre til Sand. Denne veien er mindre rasutsatt. Jeg tenker på foreldre som må sende sine barn i skolebuss på strekningen – jeg vil tro det kan oppfattes som et mareritt for flere av disse foreldrene.

Og hva med de yrkesaktive som må kjøre strekningen gjerne hver dag for å komme på jobb? Kanskje det er en idé å hente samferdelsministeren og gjerne også statsminister Støre til en guidet tur (med geolog) en skikkelig drittværsdag slik at «samfunnstoppene» våre muligens kan se uten skylapper.

Lille søkkrike Norge har råd til å sikre riksvei 13. Dersom denne veien hadde vært på Østlandet, ville den vært sikret for mange år siden. La oss nå håpe at veien sikres før flere liv går tapt.

