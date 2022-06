Flere land­turister, færre cruise­turister!

KRONIKK: En ny avgift pr. cruisepassasjer kunne brukes til å forbedre turist-infrastrukturen i Norge for å gjøre landturismen enda mer attraktiv.

Cruiseturister ser og kikker mest de 30–40 timene de er på land i løpet av et fem dager langt cruise, og de legger ikke igjen mye penger. Norske turister i Norge, derimot, bruker mer – og er mer fornøyd med ferien.

Debattinnlegg

Svein Larsen Professor, Institutt for samfunnspsykologi, UiS

Torvald Øgaard Professor, Norsk hotellhøgskole, UiS

Einar Marnburg Professor, Norsk hotellhøgskole, UiS

For de fleste er det ikke helt likegyldig hva ferien koster. Vil man på en landbasert feriereise, må man belage seg på å betale for transport, overnatting, måltider, og inngangspenger til museer, fornøyelsesparker og andre «attraksjoner». En ukes ferie kan komme til å koste en del hvis man reiser som vanlig turist og må betale for overnattinger og måltider.

For utenlandske turister som vil til Skandinavia og de vestnorske fjordene, finnes det rimeligere tilbud. Turister som kan reise fra for eksempel Tyskland (Warnemunde, Kiel), England (Southampton, Dover), fra København eller Stockholm, kan i sommermånedene finne svært rimelige feriereiser. Cruisereiser tilbys ofte til svært rimelige priser, og de er nesten uten unntak «all inclusive». Så billig er et cruise at mange nå ser på cruiseturisme som masseturisme (ifølge Encyclopedia of Tourism). Turistene får «mye» for pengene i cruisesektoren: opphold, full forpleining, underholdning og, selvsagt, reisen mellom havnene som besøkes.

Cruiseferie er billig

Et typisk 7-dagers cruise i Skandinavia anløper ca. 4–5 havner (utenom på og avstigningshavnen) med omtrent 7–10 timer liggetid i havnene. Dermed har passasjerene mulighet til å være i land i til sammen ca. 30–40 timer under en ukes seilas. Rederiene ønsker å beholde turistene om bord, slik at de bruker pengene sine der og ikke i land. Videre er det en betydelig merkostnad for cruiseturisten som vil delta på ekskursjoner i havnene (alt fra gåturer, til dagsutflukter), så den største delen av uken vil gjestene gjerne tilbringe om bord.

Det er tydelig at en ferie om bord i et cruiseskip er noe helt annet enn en ferie som landturist. Skal man lære om landet, om folk og kulturer man besøker, noe mange turister sier de er interessert i, er landferien å foretrekke. Den gir i det minste mulighet for slik læring, selv om muligheten kanskje ikke alltid blir realisert?

Figuren viser hvor lite det kan koste pr. døgn å ta et en ukes cruise i Skandinavia og Middelhavet i sommermånedene i 2022 (data fra cruise.com, mai 2022). Tallene viser gjennomsnittet for de 10 billigste cruisene i den billigste kategorien i den aktuelle måneden.

Som det framgår, kan man for under 800 kroner pr. døgn få en rundreise i Skandinavia, faktisk var billigste tilbud 31. mai for en slik reise i juni 2022 kun 570 kroner pr. døgn. Det er også tydelig at det mye billigere å reise på cruise i Middelhavet enn i Skandinavia. Her ble det tilbudt cruise med priser pr. natt på godt under 400 kroner.

Mye å by på

Har landbasert turisme i Norge noe å stille opp mot dette? Kan norske hoteller, restauranter, kafeer, campingplasser eller vandrerhjem konkurrere mot disse tilbyderne? Det kan de ikke, i alle fall kan de ikke konkurrere på pris. En «vanlig turist» vil måtte betale mer for overnattingen alene, ettersom en enkelt overnatting på f.eks. et vandrerhjem kan koster mer enn et helt døgn i de billigste kategoriene om bord i et cruiseskip. I tillegg må det betales for reisen mellom stedene, inkludert bompenger og ferjer, pluss alle måltidene.

På den annen side har norsk reiseliv mye mer å by på enn det cruisenæringen kan tilby; nærheten til land og folk, nærheten til norsk mat og drikke, nærheten til naturen. Norsk service har kanskje ikke et så veldig godt rykte, men studier viser at turister stort sett er svært fornøyd med Norge som destinasjon, noe som tyder på at det ikke står så ille til som det er blitt antydet. I tillegg viser tallene at landturister er mer fornøyd med reisen enn cruiseturister.

Det er kanskje disse fordelene næringen må satse på for ikke å miste turister over til cruisenæringens billigsalg på middelhavscruise og skandinaviareiser? Og det er kanskje her norsk reiseliv kan ha en betydelig konkurransefordel overfor de internasjonale konsernene som cruisenæringen representerer?

Cruiseturister legger nesten

ikke igjen penger på land,

mens norske turister er blant dem

som legger igjen mest.

Styrk idyllene!

At arbeidstakere i norske bedrifter har lønn «til å leve av», har andre og bedre arbeidsforhold og er bedre beskyttet av lovverk enn arbeidstakere om bord i cruiseskipene, hersker det lite tvil om. Arbeidstakerne i norsk servicenæring betaler skatt og bidrar dermed til felleskapet. Alt dette, og mer til (f.eks. arbeidsgiveravgifter, moms på tjenester) driver selvsagt prisene opp i norsk næringsliv, noe turister i Norge betaler (ganske) dyrt for.

Men at turister som satser på landbaserte feirer i Norge får opplevelser av en helt annen karakter og blir mer tilfreds med ferien enn turister som velger å være en uke på et cruiseskip, kan det ikke være særlig tvil om.

Det finnes enda flotte reisemål i Norge hvor lokale myndigheter nekter å satse på cruiseturisme, og hvor ingen cruiseskip har anløp. Slike steder framstår som rene idyller, sammenlignet med de overbefolkede byene og tettstedene hvor cruiseturistene flommer ut i gater og streder, og ikke etterlater seg mye annet enn kødannelse og slitasje på attraksjonene.

Det er velkjent at cruiseturister nesten ikke legger igjen penger, selv om noen interessenter ikke er enig i dette (Transportøkonomisk institutts anslag på 600–800 kr per turist i Aftenbladet, 19. januar 2022).

Forskning viser også at norske turister (i Norge) er blant de som legger igjen mest penger på destinasjonene. Det virker derfor rimelig å forvente at myndighetene jevner ut noe av de urettferdige kostnadsmessige fordelene cruisetrafikken har overfor landturisme, for eksempel ved å innføre avgifter pr. passasjer. Inntektene kunne brukes til å forbedre turist-infrastrukturen for å gjøre landturismen enda mer attraktiv.