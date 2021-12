Sikre skoleveien for ungene på Våland

DEBATT: Politikerne bør stoppe gjennomgangstrafikken for å sikre tryggheten for ungene på Våland.

«Effekten av å redusere trafikken vil være svært positiv for bydelens innbyggere. Barna vil oppleve sikrere vei til skole og barnehage», skriver Egil Syre. Her Våland skole i 2015.

Debattinnlegg

Egil Syre Våland, Stavanger

Publisert: Publisert: For mindre enn 20 minutter siden

Våland er en av Stavangers tettest bebygde bydeler. Godt naboskap og korte avstander til skole, barnehage, sentrum og fritidsaktiviteter gjør at mange barnefamilier velger å gjøre bosette seg her.

Enkle tiltak

Dessverre opplever vi som bor her, stadig økende biltrafikk som gjør skoleveien farligere for ungene våre. Heldigvis er det enkelt å redusere denne trafikken ved å sette inn enkle tiltak som hindrer gjennomkjøring i bydelsgatene, uten å redusere framkommeligheten for de lokale innbyggerne. Politikerne bør derfor ta grep ved å stoppe gjennomgangstrafikken for å sikre tryggheten for ungene på Våland.

Gatestrukturen og topografien gjør at enkle trafikkhindre i noen få gater vil redusere gjennomgangstrafikken kraftig.

De mange vakre trehusene på Våland ligger tett-i-tett og helt ut mot de gamle gateløpene. Bydelen framstår omtrent slik den gjorde for 100 år siden, uten tanke på dagens moderne trafikkbilde. Dessverre har biltrafikken i bydelen økt kraftig de siste årene. Kommunen har gjort flere tiltak for å bedre sikkerheten, som utbedringer i Muségata og innføring av forkjørsveier, men dessverre har disse hatt liten eller ingen effekt på trafikkmengden eller trafikksikkerheten. De seinere årene har vi som bor her, merket tydelig hvordan endrede veimønster og økende korker på hovedveiene rundt, som Kannikgata, Motorveien og Lagårdsveien, leder en strøm av bilister gjennom bydelen for å spare ett minutt eller to!

Farlig skolevei

Resultatet av denne trafikkøkningen er at svært mange av ungene opplever en farligere skolevei der de ferdes på de smale fortauene og må krysse gatene på uoversiktlige fotgjengerfelt. Dette opplever også de tallrike myke trafikantene som ferdes gjennom bydelen, og biltrafikken tvinger ofte syklister og sparkesyklister opp på fortauet sammen med fotgjengerne. Selv den populære 11-bussen som krysser bydelen får forsinkelser og konflikter på grunn av trafikken.

Heldigvis er det enkelt og billig å redusere trafikken på Våland, til og med uten å redusere framkommeligheten til de som bor her. Gatestrukturen og topografien gjør at enkle trafikkhindre i noen få gater vil redusere gjennomgangstrafikken kraftig. Tiltak som gjennomkjøringsforbud eller enveiskjøring vil være enkle og billige å innføre, eventuelt sammen med fysiske sperringer i noen av de minst trafikkerte gatene. Og bydelens mange kryss mot hovedveiene sikrer at innbyggerne i bydelen fortsatt har enkel og kjapp vei til nærmeste hovedvei.

Vesentlig bedre bomiljø

Effekten av å redusere trafikken vil være svært positiv for bydelens innbyggere. Barna vil oppleve sikrere vei til skole og barnehage. Syklister og sparkesyklister vil kunne bruke gatene i stedet for fortau. Bussene vil få enklere framkommelighet. Og innbyggerne vil få vesentlig bedre bomiljø uten eksos og trafikkstøy!

Så Stavanger-politikere, ta vare på barna og innbyggerne og bedre trafikksikkerheten på Våland ved å stoppe gjennomgangstrafikken. Det er enkelt, billig og til gode for alle!