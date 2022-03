Hva med oss og Russ­land etter krigen?

KRONIKK: Hvis vi boikotter alle kilder til informasjon om russere og samkvem med vanlige russere, kan det bli svært vanskelig å avslutte den krisen vi nå står midt oppe i.

De virkelige heltene er russerne som protesterer mot krigen, som Marina Ovsyannikova, som mandag gikk inn i nyhetsstudioet til den statlige russiske Kanal 1, der hun selv er/var ansatt, med en plakat som sa: «NO WAR. Stopp krigen. Tro ikke på propagandaen. De lyver til deg her.»

Debattinnlegg

Odd Einar Olsen Professor, Institutt for sikkerhet, økonomi og planlegging, UiS

Lillian Stene Førsteamanuensis, Institutt for sikkerhet, økonomi og planlegging, UiS

Ole Andreas H. Engen Professor, Institutt for sikkerhet, økonomi og planlegging, UiS

Publisert: Publisert: Nå nettopp

Krigen i Ukraina har rast i noen uker, og det er ingen umiddelbar ende på kamphandlingene. På denne korte tiden er det gjennomført en nærmest total internasjonal boikott av Russland. Det gjelder økonomisk samkvem, politisk, kulturelt og idrettslig samarbeid.

Norge har, sammen med blant andre EU-landene, klippet over de fleste trådene som kan bidra til å forstå hva som skjer blant vanlige folk i Russland. Den statlige, engelskspråklige russiske nyhetskanalen RT er stengt for lesere i EU-området, og Norge vurderer å følge etter fordi den ansees å være «Putins talerør mot vest».

Professor Glenn Diesen ved Universitetet i Sørøst-Norge (USN), som forsker på russisk utenrikspolitikk, får så hatten passer for å ha publisert der gjennom mange år. Russiske musikere blir i en del tilfeller utestengt fra orkestrene sine.

Samtidig trekker NRK ut sin korrespondent fra Moskva på grunn av strengere lovgiving som kan ramme journalistisk arbeid i den russiske hovedstaden.

Stjernedirigenten Valerij Gergiev er blant de russiske kulturarbeiderne, idrettsutøvere og andre som nå rammes av Vestens boikott mot Russland.

Les også Solveig G. Sandelson: «Kven skal vi stengja ute under krigen?»

Språklig krøll

I den unisone fordømmelsen av Russlands angrep på Ukraina virker det som om de fleste har mistet evnen til å skille mellom noen svært viktige nyanser. Den første nyansen er at det er forskjell på ordene å forstå (i betydningen skjønne, oppfatte; ikke i betydningen komme overens med, akseptere) og å godta. Enkelte som har argumentert med nødvendigheten av å forstå hva som skjer i Russland og russisk politikk, har blitt beskyldt for å godta det de øverste politiske lederne i Russland har bidratt til gjennom angrepet på Ukraina.

Men hvis vi ikke er i stand til å forstå – altså skjønne – hva som har skjedd og skjer i Russland, vil det være umulig å gjøre noe for å endre på ting og etablere nye relasjoner den dagen dette igjen kan være mulig. Jo mindre vi forstår, desto større skepsis vil vi ha og jo mer nølende vil vi være til å ha samkvem med russere i fremtiden.

De russiske heltene

Politiet i Omsk, langt øst i Russland, arresterer en demonstrant – én av ca. 15.000 så langt – med en plakat som sier: «Krigen med Ukraina er en skam og en forbrytelse.»

Det rapporteres stadig om demonstrasjoner i russiske byer mot angrepet på Ukraina, og i løpet av krigens første snaut tre uker skal rundt 15.000 personer ha blitt arrestert for å protestere mot krigen, ifølge den uavhengige menneskerettsorganisasjonen OVD-Info. Disse er de virkelige heltene og en sterk indikasjon på at vanlige russere på ingen måte slutter opp om krigen deres ledere har satt i gang.

Slike demonstrasjoner har langt større virkning enn boikott av kulturarbeidere. Hvordan skal vi kunne forstå hva som skjer og støtte motkreftene i Russland, så lenge vi gjennom en total boikott av alt som er russisk egentlig ikke kan vite hva som faktisk foregår?

Les også Russisk aktivist: «Folk er livredde»

Les også Kseniia Zasypko, Mykolajiv: «Redd ukrainerne fra døden, vi er alle ansvarlige for hverandre og for en fred­full verden!»

Putin og folket

Den andre nyansen er at det er forskjell på Russland som politisk stormakt og det russiske folket. Den russiske makteliten, med Putin i spissen og allierte oligarker, har tjent seg ufattelig rike på mistenkelig kort tid. Sammen med toppsjiktet av embetsmenn (og de er nesten bare menn) har denne gruppen etter hvert tilrevet seg total kontroll med både den offisielle definisjonsmakten, voldsapparatet og økonomien.

Samtidig er det vanlige russere som til slutt må bære byrdene og konsekvensene av maktelitenes destruktive krigføring. Denne herskende klassen og Putin vil ikke vare evig. Hvis den russiske invasjonen av Ukraina ikke lykkes, kan deres dager være talte innen overskuelig tid. Da vil vi igjen ha behov for omfattende kontakt; økonomisk, politisk og kulturelt.

Men hvis vi klipper over alle tilganger til informasjon om hva som beveger seg blant vanlige russere og hvordan krigen påvirker samfunnslivet i Russland, er vi overlatt til at våre egne hemmelige tjenester tolker dette for oss. Og den (sensurerte) informasjonen trenger ikke nødvendigvis være nok til å etablere et nytt samarbeid med folk i Russland.

Et stabilt og sikkerhets­messig akseptabelt for­hold til Russ­land krever at vi har kontakt med vanlige russere og vet hva som skjer.

Etter krisen

Krisehåndtering handler om å etablere beredskap, forebygge kriser og samtidig forberede seg til den neste krisen. Men hvordan en krise skal avsluttes, får liten oppmerksomhet både i lærebøker, evalueringer og praksis. Kunsten å avslutte en krise er merkelig nok kraftig undervurdert.

Som ved de fleste kriger, vil også denne krigen kaste lange skygger inn i fremtiden. Dette gjelder også våre relasjoner til russerne. Skal det være mulig å få et stabilt og sikkerhetsmessig akseptabelt forhold til vårt største og for tiden farligste naboland, må vi, for å kunne orientere oss, ha kontakt med vanlige russere og vite hva som skjer.

Boikott og konfiskering av alt de russiske maktelitene eier og disponerer kan føre til at skyggene inn i fremtiden blir adskillig kortere. Men boikotter vi samtidig alle våre kilder til informasjon om russere og samkvem med vanlige russere, kan det bli svært vanskelig å avslutte den krisen vi nå står midt oppe i.