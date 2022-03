Stem nei til vindturbiner på Faurefjell!

DEBATT: Penger mot natur og helse. Det er dilemmaet som legges fram for de folkevalgte i saken om Faurefjell vindkraftverk.

Vindturbiner er ikke noe som blir skjult i terrenget der de rager 200 meter over fjellet de står på. Da er det heller ikke så lett å få dem ut av syne, skriver innsenderen. Bildet er fra en vindpark i Hå kommune.

Debattinnlegg

Kjell Braut Hytteeier i Bjerkreim

Historien om storstilt utbygging av norsk vindkraft er ganske kort og konfliktfylt. Sentrale politikere og mange fagfolk på ulike felt, har i ettertid gitt uttrykk for at vindkraftsatsingen bar preg av hallelujastemning fra alle hold. Men at det gikk altfor fort i svingene, planleggingen var mangelfull, og forankringen i lokalmiljø og kommuner var dårlig.

Utfordringer i kø

Vindkraft var lite lønnsomt uten solide statlige tilskudd gjennom grønne sertifikater. Utenlandske investorer satset, men det ble skapt relativt få varige norske arbeidsplasser. Verdier ble ført ut av landet. Langsiktige avtaler binder mye av strømmen til utlandet.

Lønnsomheten er bedre. Ulempene de samme og like alvorlige. Inntekter og nedskriving av anlegg er kraftig endret. Grunneiere og kommuner lokkes med betydelig bedre avtaler. Og det frister. Litt enkelt sagt er det tre parter som ønsker å bli hørt. (1) Pengene (de som tjener penger). (2) Naturen og vi som bruker den. (3) Og de som må ta ulempene i form av helseplager og nedsatt livskvalitet. Helseplagene er vel dokumentert både i nordfylket og i nærområdet. Men de som er sterkest berørt er relativt få. Og da slår en velkjent menneskelig faktor inn: «Vi tåler så inderlig mye bedre de problemene og plagene som ikke rammer oss selv». Tenk litt på det.

Naturen taper

Naturen kan ikke slå i bordet med en prislapp på topografi, planter, insekter, dyr og fugler. Den befinner seg ofte et stykke borte fra vårt daglige til dels urbane liv. Og da er det lett å si: «Ute av syne, ute av sinn». Men så greit er det ikke. Vindturbiner er ikke noe som blir skjult i terrenget der de rager 200 meter over fjellet de står på. Da er det heller ikke så lett å få dem ut av syne.

Det er verdt å merke seg at daværende fylkesmann i Rogaland, for et tiår og to tilbake, skriftlig omtalte området omkring Storavatnet «Som særs vakre landskap». Naturen er den samme i dag. Men det betyr kanskje ikke så mye?

Kjære politikere i Bjerkreim. Vær så snill og stem nei til vindturbiner på Faurefjell. Dere kan gjøre et lovlig og ryddig vedtak mot denne utbyggingen. Og Bjerkreim vil fortsatt være en velstående og litt bedre og finere kommune å besøke og bo i også i framtida.

