Hvordan gjøre moteindustrien i Norge litt grønnere?

BÆREKRAFTIG MOTE: Hvorfor finnes det økonomiske insentiver for å velge en mer bærekraftig bil, men ikke for å velge mer bærekraftige klær?

Hvorfor ikke gi økonomiske fordeler til de som velger bærekraftige klær, slik det gjøres til de som kjøper elbil, spør stavangerdesigner Susanne Schanche Sandgren.

Debattinnlegg

Susanne Schanche Sandgren Eier, daglig leder og designer i SANSU.

Det er ingen hemmelighet at mote- og tekstilbransjen er blant verstingene når det kommer til miljøbelastning, med rundt 10 prosent av de globale utslippene. All nyproduksjon belaster miljøet, men det finnes allikevel alternativer som belaster mindre enn andre.

Økologiske tekstiler produsert uten forurensende sprøytemidler, og cellulosebaserte materialer produsert i closed-loop systemer som kan fange opp og resirkulere både vann og kjemikalier brukt i produksjon, er noen av disse. Eksempler er materialer som tencel, cupro og økologisk bomull.

Klærne blir dyrere

Å velge mer bærekraftig er dyrere. Prisen på økologisk bomull er nesten dobbelt så høy som prisen på vanlig bomull. Vi som streber etter å bruke mest mulig bærekraftige materialer når vi designer klær, gjør det selv om vi vet det blir dyrere for sluttbrukeren. Mange forbrukere vil gjerne velge bærekraftig, og gjenbruk og redesign er i tiden. Imidlertid er det ett tiltak jeg tror ville hatt stor effekt for å skape en grønnere moteindustri, nemlig innføring av momsfritak eller momsreduksjon for klær produsert av mer bærekraftige tekstiler.

Vi har allerede sett at det virker å innføre økonomiske insentiver for å øke andelen som kjører elbil. Hvorfor kan ikke Norge gå i front på et nytt område, og innføre økonomiske insentiver for å hjelpe forbrukere å ta mer bærekraftige valg når det kommer til klær også?

Dette tiltaket ville gjort det utrolig mye mer attraktivt for både designere, produsenter, forhandlere og sluttkunder å velge mer bærekraftig, og det er et tiltak som burde være relativt enkelt å innføre. Vi vet at flere velger mer miljøvennlige løsninger hvis det også lønner seg. Tenk og vært blant de første landene som stimulerte til høyere bruk av mer bærekraftige tekstiler, og forhåpentligvis lavere bruk av de materialene som forurenser mest.

Gjør det du kan

All nyproduksjon krever ressurser. Det å oppnå en helt bærekraftig mote- og tekstilbransje på kort sikt innebærer at vi helt må slutte å produsere nye klær – et ganske urealistisk scenario. Men alle kan gjøre noe, og det handler om å velge det beste alternativet vi for tiden har for hånden.

‘Do what you can, with what you have, where you are’ – sitert etter Theodore Roosevelt. Jeg håper Norge vil gå i front for en grønnere og mer bærekraftig tekstilindustri.

