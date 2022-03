Årets kvinnedag er ekstra viktig når våre medsøstre er i krig

DEBATT: Vi må gjøre oss klare til å ta imot ukrainske kvinner på flukt, og sørge for at de føler seg godt tatt vare på.

Når ukrainske kvinner på flukt kommer til Stavanger må vi stå sammen om å sørge for at de får en så god start som overhodet mulig.

Sissel Knutsen Hegdal Gruppeleder og ordførerkandidat for Høyre

Kirsten Madland Leder for Stavanger Høyres kvinnenettverk

Line Møllerop Leder for Stavanger Høyre

Mange i Ukraina har måttet ta et umulig valg. Noen kvinner har valgt å bli, vel vitende om risikoen ved å bli boende i et krigsherjet land der Putin angriper sivile mål. Andre har rett og slett ikke hatt noe annet valg enn å bli. Vi har alle sett bildene av nyfødte barn i bomberom.

Noen kvinner har plukket opp våpen og kjemper side om side med mennene i krig, mens andre kvinner lager Molotov cocktails. Mange kvinner har også valgt å flykte med barna sine, til tross for at mannen deres har måttet bli igjen og kjempe. For mange har det vært like vanskelig å flykte, som det har vært å bli værende. De har forlatt alt. Hjemmene sine. Jobbene sine. Vennene sine. Familie. Alt.

De må føle seg velkomne

Når ukrainske kvinner på flukt kommer til Stavanger må vi stå sammen om å sørge for at de får en så god start som overhodet mulig. Regjeringen har varslet at de innfører midlertidig kollektiv beskyttelse for flyktningene fra Ukraina, som innebærer at de ikke lenger trenger å søke asyl, heller ikke å reise innom Råde før de ankommer kommunen de skal oppholde seg i. Det betyr at vi på kort varsel vil få mange ukrainske flyktninger til Stavanger og derfor er det viktig at kommunen er klar.

Vi vet at Stavanger kommune har god kapasitet til å ta imot mange. De siste dagene har vist oss at det er en enorm givervilje hos befolkningen i Stavanger. Det mangler ikke på vilje og kapasitet i byen. Det er vi stolte av. Men vi må sørge for at kvinner og barn som kommer hit ikke bare blir tatt imot, men også føler seg ivaretatt. Det er et felles ansvar som ligger på oss alle.

Kvinnene som kommer hit har allerede fått livene sine snudd på hodet. Nå skal de i tillegg starte på bar bakke i et nytt land. Språk skal læres, barna skal gå på skole og etter hvert skal også disse kvinnene ut i jobb. Samtidig skal traumet krigen har skapt bearbeides.

Lag en fadderordning

Vi ønsker å oppfordre til en fadderordning sammen med Johannes læringssenter, der kvinner hjelper kvinner. Stavanger kommune har allerede et godt samarbeid med Røde Kors, der flyktningfamilier blir koblet på familier i Stavanger. Slike ordninger blir ekstra viktige nå. Vi må sørge for at det i tillegg til hus, klær, jobb og skole er gode, sosiale tilbud som hjelper kvinnene med å skaffe seg nettverk, venner og tilhørighet til Stavanger.

Vi håper også at den store giverviljen mange i Stavanger allerede har vist også fortsetter. Hvor lenge krigen vil vare og Putin vil drive tusenvis av ukrainere på flukt er enda uvisst. Det som er sikkert er at det finnes mange gode organisasjoner som hjelper flyktninger, og at særlig kvinner på flukt er sårbare og trenger den støtten de kan få. En samlet opposisjon i Stavanger står bak et forslag om at Stavanger kommune skal gi 5 millioner kroner til Flyktninghjelpen. Vi håper at enda flere privatpersoner, bedrifter og organisasjoner vil donere.

Vi må stille opp som medmennesker og som medsøstre og gi kvinnene det nettverket og tilhørigheten de trenger for å føle seg trygge og hjemme i byen vår. Vi må hjelpe de tusenvis av kvinnene som er drevet på flukt fra hjemmene sine.