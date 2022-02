Selv om jeg er russer gir jeg min fulle støtte til Ukraina

KRIGEN I UKRAINA: Som innvandrer fra Russland finner jeg det maktpåliggende å poengtere at jeg støtter det ukrainske folket, og tar sterkt avstand fra invasjonen av Ukraina.

Noen hevder at en sak alltid har to sider. Men i denne konflikten består de to sidene av en uforsonlig supermakt som står mot et militært underlegent naboland.

Lena Liebich Hjelmeland

President Volodymyr Zelenskyj er lovlig valgt av det ukrainske folket med 73 % oppslutning. Han har også en jødisk bakgrunn. Å kalle han for fascist og regjeringen for en junta, slik Putin gjør, er fullstendig grunnløst. Et overveldende flertall av ukrainerne støtter presidenten i konflikten. Den militære invasjonen av hele Ukraina er et brudd på internasjonal folkerett, og den blir fordømt av en hel verden.

Patriotisk ensretting

Mange russere er påvirket av ensidig, statsstyrt framstilling av konflikten, der underliggende appeller om patriotisme flettes inn. Det svekker evnen til kritisk tenkning. Dessverre omfatter denne ensidige oppfatningen også enkelte russere bosatt i utlandet. Grunnen kan være at disse stort sett ser på russiske TV-kanaler og orienterer seg i russiske mediene.

Noen hevder at en sak alltid har to sider. Men i denne konflikten består de to sidene av en uforsonlig supermakt som står mot et militært underlegent naboland. Ukraina har undertegnet Minsk-avtalene som skulle sikre lokalt selvstyre i Øst-Ukraina for å respektere interessene til den russisktalende befolkningen der. Uenigheter i gjennomføringen av avtalene, kan ikke rettferdiggjøre en fullskala invasjon av hele landet. Norske forskere har dokumenter at det er liten motsetning og ulikhet mellom ukrainsk- og russisktalende folk i Ukraina, og at de aller fleste oppfatter seg som ukrainere, også i Øst-Ukraina.

Ikke uten risiko å protestere

Mange borgere i Russland har tatt til motmæle mot invasjonen, til tross for den store belastningen det er å stå fram, og der trusselen om alvorlige represalier er reell. Det er opprørende å se TV-bilder av små grupper eldre kvinner i Moskva bli omringet og arrestert av tallrikt opprørspoliti bare fordi de holdt opp en plakat med bønn om fred. Den brutale reaksjonen mot kvinnene forteller mye om den krigsmakten som angriper Ukraina. Kvinnene kan risikere å bli anklaget for forræderi.

Etter hvert som konfliktens blodige alvor går opp for verden, er det grunn til å tro at dette alvoret også vil vekke stadig flere russere, og stemningen vil snu seg mot krigen. Håpet er at dette etter hvert får Russland til å trekke seg ut.

