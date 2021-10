Aftenbladets forside er ikke avisen verdig

DEBATT: Aftenbladet har etter min menig en besynderlig måte å gratulere Hadia Tajik med statsrådsposten på!

«Strykninger av kandidater som stiller til valg, er en måte å få luft for sine meninger, og ofte sinne og aggresjon», skriver Kari Natvig Helliesen.

Kari Natvig Helliesen Stavanger

Forsiden 15. oktober har et stort, flott bilde av henne, samtidig gir kommentaren om rekordstrykninger henne en grundig kaddusj.

Som ytringer på sosiale medier

Strykninger av kandidater som stiller til valg, er en måte å få luft for sine meninger, og ofte sinne og aggresjon. Omtrent som ytringer på sosiale medier, der vi alle vet hva slags anonyme meldinger som får komme på trykk.

Vi vet og, hvis vi følger litt med, hvilke stygge og ondsinnede hilsener Hadia, i likhet med andre, kanskje oftest med en annen etnisk bakgrunn, har fått opp gjennom årene. Til tross for dette velger noen av disse å stå i stormen , fordi de føler det som en plikt å gjøre en god jobb for landet sitt. Mens andre gir opp, fordi de ikke orker all hetsen, forståelig nok. Men det er et tap for vårt demokrati.

Fortjener ros og støtte

De som trosser de stygge meldingene fortjener ros , og støtte fra pressen. Når Hadia dertil er en av de nye statsrådene med de beste kvalfikasjonene og lang politisk erfaring , også i regjeringssammenheng, er behandlingen hun får av Aftenbladet ikke avisen verdig.

