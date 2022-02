Før hadde alle like gode odds i MGP

DEBATT: Lørdag var det igjen klart for norsk finale i Melodi Grand Prix. Det sto mellom ti finalister, og alle kjempet for en billett til den europeiske Grand Prix-finalen i Torino i mai.

Subwoofer vant finalen i den norske Grand Prix-finalen.

Simen Ingemundsen Randaberg

Etter å ha sett gjennom fem delfinaler lørdag etter lørdag, var det ti gode innslag som kjempet om billett til å representere Norge. Etter å ha stemt og sendt hjerter på mine tre favoritter; Northkid, Oda Gondrosen og Maria Mohn, var det kun forhåndskvalifiserte som sto igjen i gullduellen.

Først og fremst har vi nordmenn en spesiell musikksmak når vi sender Subwoolfer til finalen, men det er en helt annen diskusjon! Det jeg vil fram til i innlegget er at jeg likte bedre opplegget NRK hadde før i tiden, med bare en finale og ingen forhåndskvalifiserte, der alle sto likt.

Hvis NRK fortsetter med forhåndskvalifiseringer, kommer jeg før eller siden til å boikotte, for det må ikke bli tradisjon for dette.

Lite gjennomtenkt

Spørsmålet mitt er: Hvorfor trenger vi egentlig disse delfinalene når publikum likevel stemmer fram de forhåndskvalifiserte til fordel for de håpefulle. Det er urettferdig og lite gjennomtenkt fra MGP sin side.

Jeg har sett MGP siden jeg var liten, og mener Grand Prix er årets viktigste musikkonkurranse. I 2020 begynte de med å forhåndskvalifiserte deltakere, noe jeg mener er feil. I 2020 vant Ulrikke Brandstorp med sin «Attention», året etter (2021) vant Tix med sin «Fallen Angel» og i år (2022) vant Subwoolfer med sin «Give the Wolf a Banana». Hva har disse tre vinnerne til felles, de er forhåndskvalifiserte før MGP-sirkuset i det hele tatt har startet.

Hadde jeg vært artist, hadde jeg ikke meldt meg på MGP før de endrer på dette. Hvorfor skal noe artister gå rett til finalen, mens andre artister må svette seg gjennom delfinaler og en siste mulighet for de utstemte, et «Torpet» for MGP?

Kommer til å boikotte

Da var det bedre med finalene som var før. Hvis NRK fortsetter med forhåndskvalifiseringer, kommer jeg før eller siden til å boikotte, for det må ikke bli tradisjon for dette. De bør øyeblikkelig gjøre en endring her, Vi bør gå tilbake til før 2020, da alle hadde like gode odds for å komme seg til finalen.