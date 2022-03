Kvifor samla ikkje storfyrstinna folket til opprør mot Putin?

KRIGEN I UKRAINA: I ein kort augeblikk i løpet av den pågåande krigen kunne Romanov-monarkiet i Russland kanskje ha gjenoppstått – nesten på dagen 105 år sidan det fall.

Den russiske tronpretendenten, super-ortodokse storfyrstinne Maria Vladimirovna let vera å prøva og vekka opp att Romanov-monarkiet i Russland. Kvifor?

Det slo meg plutseleg under krigen i Ukraina: Kva seier den russiske tronpretendenten, super-ortodokse storfyrstinne Maria Vladimirovna, om denne meiningslause krigen mellom to slaviske og ortodokse broderfolk på grunn av ein kleptokratisk krins sin stormannsgalne vondskap?

Er ho framleis kompis med Putin, i von om at han skal «ta ein Franco» og gje henne eller sonen ei seremoniell rolle i Russland når han heldigvis vert gammal og sit der utan utpeikt arving? Litt rask nett-research syner at hacka dokument faktisk avslører at Putin leikar med tanken.

Ei tannlaus pressemelding

Sannsynlegvis nettopp derfor kom ho same dagen som krigen starta med ei pressemelding som beklaga krigen, men ikkje plasserte skuld nokon stad. Ho bur sjølv i Madrid, men sonen, storfyrst Georgij Mikhailovitsj, har flytta til Russland saman med si nygifte brur, ei italiensk diplomatdotter. Der er han nå gallionsfigur i den russiske matsentralen og såleis aktivt med i Putin-systemet sin praktiske propaganda om naudhjelp til folk, inkludert ukrainarar i okkuperte område, råka av «vestleg aggresjon og sanksjonar».

Storfyrsten, som forresten som mannleg overhovud for dynastiet Holstein-Gottorp-Romanov òg gjer krav på tittelen «arving til Norge», har tidlegare jobba både som konsulent for russisk-europeisk samarbeid i Brussel og i det oligark-kontrollerte kjempeselskapet Norilsk Nickel.

Kva om ho hadde våga alt?

Hadde mor Maria og son Georgij våga alt- falma status, skranten rikdom og det utvatna blå blodet for å protestera mot oppkomling-tsaren Putin sin meiningslause krig kor ortodokse brør og søstrer drep kvarandre, er det vel ikkje umogleg at dei faktisk kunne ha vore store samlingspunkt for anti-Putin-demonstrasjonar. Hadde dei som framtidig keisarmor og keisar lova folket fred, brød og Navalnyj som statsminister, er det ikkje lett å sjå føre seg kva som hadde skjedd. Det kunne vorte 1917 med motsett forteikn.

Putin ville hatt lett for å skildra familien som overløparar. Storfyrstinne Maria sin farfar slutta seg i 1917 til den demokratiske februar-revolusjonen og vart dermed av nokre sett på som indirekte medskuldig til mordet på søskenbarnet, den siste tsaren, og hans familie i Jekaterinburg. Maria sin far hadde, som mange russiske antikommunistar før 1945, litt for nær kontakt med nazistar. Og sjølv har ho og sonen altså vald Putin i staden for å la monarkiet verta fødd på ny som ei demokratisk kraft i Russland.

