Bru til Vassøy virket kanskje rett før, men er det ikke nå

DEBATT: Når en leser enkelte innlegg i Aftenbladet, kan en få inntrykk av at det er et flertall av tilhengere av bru på Vassøy. Det var det kanskje for 20 år siden, men det er i dag et sterkt ønske om å ta vare på øya og utvikle den med de kvalitetene den har.

Avgjørelsen om bru bør ikke tas på bakgrunn av at noen av de som bor på øya akkurat nå ønsker det. Avgjørelsen må blant annet tas med bakgrunn i Stavanger kommunes behov.

Debattinnlegg

Sara Wilcken Vassøy

Ann-Magritt Sele Vassøy

Leif Petter Surdal Vassøy

Linda Reppen Vassøy

Signe Egenberg Vassøy

Venche Bøe Vassøy

Osmund Gard Skjeggestad Vassøy

Kay Nydal Vassøy

Hans Olav Ystheim Undseth Vassøy

Mari Bøe Vassøy

Solveig Skjeggestad Vassøy

Tanya Andersen Vassøy

Publisert: Publisert: Nå nettopp

Vassøy gir nærhet til sentrum, men likevel er det landlig, og så godt som fritt for trafikk. Vi er mange som finner hvilepulsen på Vassøy. Stavanger kommune går nå i gang med arbeidet med å regulere fastlandsforbindelse til Vassøy. I dette arbeidet er det viktig at alle sider ved saken blir belyst, herunder miljømessige og samfunnsmessige virkninger en vil påføre kommunen.

Selvsagt er det også viktig å lytte til stemmene fra øyboerne, men avgjørelsen om bru bør ikke tas på bakgrunn av at noen av de som bor på øya akkurat nå ønsker det. Avgjørelsen må blant annet tas med bakgrunn i Stavanger kommunes behov, for eksempel en vurdering av om vi vil ha alternative bydeler, eller om de vil at alt skal smeltes inn og være likt. Videre bør vurderingen ta høyde for at Stavanger kommune fortsatt er og skal være en øykommune.

Fra eksotisk øy til utkant

Fremtidige generasjoner som ønsker å bo landfast har alle muligheter til det, men de som vil bo sentrumsnært, men samtidig landlig i et tilnærmet bilfritt område, har kun Vassøy som reelt alternativ. Vassøy har i dag en enkel og god tilgang til sentrum, noe som vil endre seg med en broforbindelse til fastlandet. En broforbindelse vil gjøre at øya går fra å være den sentrale, men eksotiske plassen å leve eller besøke – med et godt kollektivtilbud, til å bli en utkant av Stavanger en halvtimes kjøretur i privat bil fra sentrum.

På Vassøy har vi ingen Industri eller landbruk som krever transport av gods eller varer som tilsier at en bru er nødvendig. Det er fullt mulig å utvikle Vassøy uten bru, og flere og flere oppdager verdien i det å bo landlig, men samtidig veldig nært byen.

Vi er stolte over øya vår og ønsker å dele opplevelsen av Vassøy med andre. På turistsidene på nettet presenteres Vassøy som en turmulighet for besøkende til Stavanger, som for eksempel: «Øya ligger noen minutter med båt fra byen, og er et koselig sted å reise på dagstur til. Det lille øysamfunnet har 700 fastboende, og kan by på fine turmuligheter og flotte badeplasser.»

Ikke bra for miljøet

Verdien av Vassøy -og de andre byøyene som viktige tilskudd til byens rekreasjonsområder, må bevares. Vassøy og resten av byøyene må markedsføres slik at også Stavangers innbyggere og gjester kan få glede av disse flotte delene av byen vår. Vi er glade for at en del av våre politikere nå har fått øynene opp for dette.

Tidene forandrer seg, og det kan være det ga mening å bygge bru i 2005. Ønsker en derimot å verne om de kvalitetene Vassøy med båtforbindelse gir, og samtidig utnytte de teknologiske fremskrittene som kommer, og ikke minst ta hensyn til de miljømessige utfordringene vi står overfor nå, er det ikke riktig å bygge bru.