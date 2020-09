Green Mountain datasenter blir ren magi, men ikke for oss

DATASENTER: Jeg likte Harald Birkevolds kommentar om matjord versus datasenter. Nå lurer jeg på hva de planlegger å bruke overskuddsvarmen fra datasenteret til. Er det lov å tro at den deilige grønne energien ikke brukes til oppvarming av elver, hav eller atmosfæren.

Det er viktig at teknologi- gigantene kan utnytte våre persondata til skattefri profitt, til å spre fake news for å angripe demokratiet og ødelegge detaljhandelen, skriver innsenderen i en kommentar om datasenteret Green Mountain. Foto: Carina Johansen

Christian Munch Hansen Siv. ing., Bru



Det eneste reelle alternativ er at det prosjekteres et kostbart og plasskrevende fjernvarmeanlegg, som det på nåværende tidspunkt ikke er behov for. I prinsippet betyr dette, at man må anlegge en nærliggende industripark, som igjen vil kreve mer matjord.

Grønn energi til forurensing

Det høyt grønnprofilerte datasenter på Rennesøy som også drives av Green Mountain leverer jo et selvmotsigende paradoks. Overskuddsvarmen fra datasenteret blir kjølt ned ved hjelp av havvann, som igjen slippes ut i fjorden. Dette medfører en oppvarming av havet, som fører til at havet slipper mer lagret CO₂ ut i atmosfæren.

Så vi har altså et datasenter, som bruker grønn energi til å skape mer CO₂ – det kalles Green Mountain magic! Datasentrene skal blant annet brukes til datalagring og bitcoin graving som for eksempel kjøpes av amerikanske teknologi-giganter. Den eneste årsak til, at de skal ligge i Norge er, at de kan kjøpe fornybar- energigarantier for en rimelig penge.

Et pyramidespill

Nå er det jo slik at Norge allerede har solgt 90 % av disse opprinnelsesgarantier til utlandet, ifølge NVE. Når de siste 10 % blir solgt, kan norsk industri og vi forbrukere ikke lenger få den planlagte CO₂- kompensasjon, men må betale CO₂ kvoter til tross av at vi rent fysisk produserer den grønne energi – genialt, ikke sant?

Denne verdipapirhandel med opprinnelsesgarantier – som Stoltenberg i sin tid med rette advarte mot – er jo et finansielt pyramidespill som har en ubehagelig tendens til å ende i ikke- eksisterende russiske selskaper på Malta! Men det er jo selvfølgelig viktig at teknologi- gigantene kan utnytte våre persondata til skattefri profitt, moralisere ytringsfriheten, spre fake news for å angripe demokratiet og ødelegge detaljhandelen.

