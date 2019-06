I Lederen tirsdag 28. mai kommenterer Aftenbladet resultatet av valget til nytt EU-parlament. Det er riktig at de høyrepopulistiske og grønne gikk frem. Men de var ikke de eneste som vant. Det er også litt merkelig at Aftenbladets hovedkonklusjon er at EU politikk nå vil bli med uforutsigbar.

Store forskjeller

Forskjellene mellom EU landene er store. Mens de høyrepopulistiske partier vant stort i Italia og Storbritannia, var det ikke tilfelle i for eksempel Tyskland, Spania og Nederland.

Det er også viktig å ha med seg at sammenslutningen av liberale partiene gikk kraftig frem. De pro-Europeiske partiene er fortsatt i klart flertall i EU-parlamentet.

Helt siden 1979 har kristendemokratene og sosialdemokratene hatt flertall sammen. Dette mister de nå. For å få flertall er støtte fra de liberale og grønne nødvendig. Dette er ikke en negativ utvikling. Mener Aftenbladet at det er bedre at de to store partiene som har styrt så lenge fortsetter å styre Europa? Med de grønne og liberale partiene i maktsposisjon vil det bli gitt mer prioritet til klima, energi og forsvarssamarbeid og progressiv politikk vil få en større sjanse enn når kristendemokratene styrer.

Valgdeltakelsen var den høyeste på 20 år. Flere europeerne ser at Europa betyr noe for dem, og resultatet viser både bekymringene i befolkningen og troen på at de store utfordringene som klima, migrasjon, sikkerhet og sosiale rettferdighet, overstiger nasjonal politikk og må løses av Europa.

Mer relevant EU-parlament

Det er bra for demokratiet at det er mulig å gi andre enn de som har hatt flertall i førti år mer makt. Noen kan kalle det fragmentering, men det er også med pluralistisk, akkurat som Europa selv. Det vil muligens føre til et tøffere debattklima, men vil kanskje også gi et mer interessant og relevant EU-parlament.