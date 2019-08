Historiefortelling og kraftfulle bilder er kjernen i all effektiv kommunikasjon. Det forstår såvel politikere som kommunikasjonsmedarbeidere og journalister. De som evner å gi oss en visjon og etablere et narrativ – som det så fint heter – som mobiliserer, er de som også får noe utrettet.

Må løfte blikket

Politikere må våge å være visjonære; skape bilder som engasjerer og utløser handling. Det er derfor Stavanger Høyre ser mot 2040 i sitt program. Hva vil vi i 2040 ønske at vi gjorde i dag? For å kunne gå fremover, må vi noen ganger løfte blikket og se det store målet, ikke bare se ned i bakken og utelukkende konsentrere oss om de hverdagslige enkeltskrittene.

Begreper samler tankene og fokuserer innsatsen, og fordi navnevalg er viktig var det overraskende å lese Solveig Sandelsons kommentar i Aftenbladet 28. juni. Hun uttrykte irritasjon over at tankene om å samle Rogaland Teater og Stavanger Museum i et felles prosjekt ble kalt «Akropolis-visjonen». Irritasjonen var ikke rettet mot prosjektet, men navnevalget. Det var like før skam-betegnelsen ble tatt i bruk.

De fleste forstår at «Akropolis» bare er et bilde, ikke en ambisjon om å bygge en borg og et religiøst monument verdig verdensarv-listen.

«Fine ting treng ikkje store namn», slo hun fast. Hun mente at de var på tide å gripe inn og slutte å bruke begrepet «Akropolis-visjonen», hvis ikke kunne det bli pinlig. Det er jo bare tale om Kannik slo hun fast.

«Det høyrest ut som ein by som mest av alt ønskjer å vera større enn seg sjølv. Meir interessant, meir visjonær, meir internasjonal, meir historisk. Det er til å krympa seg av.»

Stavanger ble større enn seg selv

Det var antakelig dem som krympet seg og følte skam da initiativrike personer i Stavanger hadde en visjon om å bli oljehovedstad. Byen var på det tidspunktet landets fattigste og preget av resignasjon. Enkelte mente nok at byen ønsket å være større enn seg selv da ambisjoner om å være hovedsete for den nye næringen ble lansert. Heldigvis var det andre som trodde på visjonen og som greide å realisere den. Stavanger ble større enn seg selv.

Jeg tror alle i Stavanger gledet seg over å se serien «Lykkeland». Vi ble kollektivt stolte da vi ble minnet om hva den lille landsbyen Stavanger fikk til, fordi en våget å tenke stort og holdt fast på visjonen om å bli Norges oljehovedstad. I dag er begrepet utvidet til Norges energihovedstad, for å favne alle energiformer. Hvor viktig betegnelsen er, så vi da noen kretser i Oslo ville tilrane seg tittelen. Politikere, media og næringslivet reagerte umiddelbart.

De fleste forstår at «Akropolis» bare er et bilde, ikke en ambisjon om å bygge en borg og et religiøst monument verdig verdensarv-listen. Tromsø kaller seg Nordens Paris, men ingen tror de møter en Triumfbue eller store katedraler når de kommer til byen. («Akropolis» er forøvrig generisk. Det finnes mange akropoliser i Hellas.)

Det ligger større kraft i å si Akropolis-visjonen enn å redusere det til en byråkratisk betegnelse som Kannik-planen.

Våge å tenke stort

La oss holde fast på begrepet Akropolis-visjonen og fokusere kreftene på hva vi kan skape; hvilke muligheter som ligger i å se teateret og museet i sammenheng. Kanskje kan også Fylkeshuset en dag bli en del av denne visjonen. La oss våge å tenke stort og se mulighetene uten å krympe oss eller føle skam.