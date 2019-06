Dette gjelder behandling til pasienter med kreft i bukspyttkjertel, magesekk og lever. Vi forventer at helseministeren fra Rogaland ikke stilltiende lar dette skje.

Helseministeren må gripe inn før saken blir behandlet av styret i Helse Vest en gang mellom juni og september, som opplyst av viseadministrerende direktør ved Haukeland, Clara Gram Gjesdal.

Sterkt uenige

Hun ønsker ifølge Aftenbladet ikke å kommentere saken, men har på samme tid uttalt til avisen at de ønsker sentralisering. Et helt entydig fagmiljø ved SUS er sterkt uenige i dette, og har stilt seg samlet bak en fortsatt bærekraftig utvikling av denne aktiviteten ved SUS.

Rogaland Senterparti mener at dette vil medføre at fremtidens samlede kreftkirurgi ved SUS svekkes, både med tanke på kompetanse, kvalitet og kapasitet. Dette kan få alvorlige konsekvenser for pasientene, og rasere det akademiske miljøet ved SUS.

Rogaland Senterparti forventer at helseministeren hører på fagfolkene ved SUS, og den helt entydige høringsuttalelse fra Helse Stavanger. Flytting til Helse Bergen vil få store konsekvenser for behandlings- og utdanningskapasiteten innen mage-/tarmkirurgi ved Helse Stavanger. Helse Stavanger utdanner en vesentlig andel av landets mage- og tarmkirurger, muligheten for å gjennomføre hele utdanningsløpet her, er også viktig for videre rekrutteringer av spesialister til avdelingen i Stavanger. Forslaget kan medføre en rasering av hele den regionale utdanningen av mage- og tarmkirurger.

Meningsløst

Etter vårt syn er det helt meningsløst å sentralisere dette til Bergen, på samme tid som man skal bygge nytt, og utvikle et universitetssykehus i Stavanger.

Vi forventer at helseministeren setter en stopper for dette, og på den måten bidrar til å videre utvikle SUS som universitetssykehus sikre innbyggerne i Rogaland et forsvarlig helsetilbud.