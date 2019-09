Yrkesfagopprøret trengs

I dag er skolen organisert på en måte som favoriserer teoretisk kunnskap som matematikk, historie og språk, samtidig som det foregår en systematisk nedprioritering av praktiske evner.

Norge kommer til å trenge tusenvis av nye fagarbeidere i løpet av noen få år.

Punge ut med flere tusen kroner

Mens de på studiespesialisering får alle sine kostnader dekket av stipendordningen, må noen elever på yrkesfag punge ut med flere tusen kroner for det nødvendige utstyret. Samtidig som den teknologiske utviklingen skjer raskere og raskere har mange skoler utdaterte ustyrsparker. Det ville vært absurd å se for seg at man ikke kunne garantere studiespesialiseringselevene sitt siste skoleår. På yrkesfag skjer det støtt og stadig. Én av fire elever får ikke lærlingplass, og dermed ikke fagbrevet sitt.

Dette gjør at vi får en A- og en B-skole. Én som er trygg, forutsigbar og gratis, én som potensielt kan bli usikker, langvarig og dyr.

Norge kommer til å trenge tusenvis av nye fagarbeidere i løpet av noen få år, derfor er det nødvendig at man tar grep for å øke rekrutteringen nå. I fjor var det yrkesfagenes år, men foruten festtalene til regjeringspartienes politikere merkes det ikke så godt. Faktisk blir det vanskeligere og vanskeligere å anbefale dagens unge å gå yrkesfag. Etter noen få år med skolegang følger over 40 år i et arbeidsliv som preges av midlertidighet, sosial dumping og svekka arbeiderrettigheter. I tillegg vil framtidas fagarbeidere kunne vente seg en lavere pensjon som følge av pensjonsreformen til Arbeiderpartiet og de andre borgerlige partiene.

Organsiere seg

Vi i Rød Ungdom tror at en annen skole er mulig og derfor starter vi et yrkesfagsopprør. Vi vil at yrkesfagselever landet rundt skal gå sammen og selv kreve mer stipend, lovfesta rett til læreplass og bedre utstyrsparker. Den samme krafta som finnes i fagbevegelsen finnes også i landets yrkesfagselever, det handler bare om å organisere seg og stå på krava. Rød Ungdom er klare til å stå skulder til skulder sammen med dere og ta kampen for at mesterbrev skal bli like anerkjent som mastergrad.

Rogaland har muligheten til å ta ansvar for yrkesfagelever, det krever Rød Ungdom at de gjør!