Ytringsfrihet, boller og baluba

I et brev fra kommunen stod det følgende: «Det bør således ikke være servering på møtene som kan oppfattes som et lokkemiddel for deltagelse.» Kommunen snudde i saken og kom med innstillingen om at ungdommen fikk lov til å møtes, men at de må senke fokuset på matservering.

Grunnleggende rettigheter

Situasjoner som dette er med å gjenspeile et sekulært, trangsynt og intolerant syn på religionsutøvelsens plass i det offentlige rom. Man skal ikke lete lenge i lovverket før man finner ut at ytringsfrihet og trosfrihet er grunnleggende rettigheter i Norge. Det er ikke snakk om at elever tvinges med til å delta på andakt, bønn og bollespising mot sin vilje. Det er heller snakk om et frivillig elevstyrt engasjement, som har vært tillatt på skolen i mange tiår.

Hva blir resultatet av slike strenge påbud og begrensninger fra kommunens side? Det er intet annet enn destruktivt at elever må gå på tåspissene og være nervøse fordi de ikke føler seg ivaretatt til å fritt møtes i friminuttene og snakke om det som er viktig for dem.

Rektorer og skoleeiere bør være begeistret over elevengasjement og elevstyrte aktiviteter. Særlig helt frivillige aktiviteter som foregår i elevenes friminutt. Dette er essensielt for et gryende og inkluderende mangfold i skolen.

Positive bidrag

De Kristnes Ungdom ser politiske og religiøse skolelag som positive bidrag fra elevene selv, og da skal kommunene og rektor ikke hindre oppstart av nye lag. En kan heller ikke forhindre og forskjellsbehandle utlån av klasserom til slike elevaktiviteter. I tråd med dette mener vi videre at staten skal legge til rette for at alle innbyggere skal kunne utøve sin tro i frihet og trygghet, og sikre alle trossamfunns fulle frihet i lære og ansettelsessaker.