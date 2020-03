Smørebom av Øvrebekk om MDG

DEBATT: Kommentator Hilde Øvrebekk insinuerer at MDG vil bruka koronakrisa til å omgåande ta knekken på oljenæringa i Aftenbladet 26. mars. Det stemmer ikkje.

Debattinnlegg

Øyvind Hadland Lokallagsleiar i MDG Gjesdal

La meg koma med ein analogi. Førestill deg at det norska skilandslaget står midt i ei smørekrisa under VM på ski i 1974. Dette er eit VM der nokre løparar går på treski, mens andre går på glasfiber. Magne Myrmo er den siste skiløparen som vinn VM-gull med treski. Det er skikkeleg kladdeføre desse dagane i Falun. Gjengen i smørebua arbeider febrilsk for å finna noko som glir. Etter mange forsøk finn dei noko som både gjev gli og feste. Skismørarane smørar treskia på same måte som dei nye fiberskia. Alle skal få smurt skia sine. Men om nokon brekk skia sine i 1974, går ikkje landslagsleiinga til innkjøp av nye treski, dei investerer berre i glasfiberski.

Noreg står midt i ei stor krise. Myndigheitene må hjelpa heila samfunnet og alle typar bedrifter over kneika. Men nysatsingar bør vera så grøne som mogleg. Til dømes bør Equinor framskunda havvindsprosjekt framfor meir leiteboring. Det seier seg sjølv. Dette er poenget til MDG og det Internasjonale Energibyrået.

Landsstyret i MDG var samla helga 21.-22. mars og kom med følgjande resolusjon: «Klima- og naturkrisen tar ikke pause selv om vi nå håndterer en viruskrise. Alle krisepakker for samfunn og næringsliv må i størst mulig grad utformes slik at de samtidig bidrar til våre felles mål om reduserte utslipp, grønn omstilling og bærekraft på lang sikt.» Det som er vert å merka seg for Øvrebekk er orda «i størst mogleg grad», MDG seier ikkje «utelukkande».

Alle bedrifter må få hjelp med å smøra «skia» sine, men Noreg skal ikkje investera i nye treski.