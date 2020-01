Åpne opp for de nye teknologiene i klasserommet

DEBATT: Som gründere av en ledende Nordisk konferanse om digital læringsteknologi som finner sted i Stavanger hvert år, må vi kommentere debatten om bruk av Chromebook i Aftenbladet nå i starten av 2020.

Atle Løkken UiS, prosjektansvarlig, KnowHow EdTech-konferansen

Helene Gram UiS, prosjektansvarlig, KnowHow EdTech-konferansen

Vi er nok i kategorien som populært kalles «teknologioptimister», eller «frelste» som lærer Roald Mjølsnes kaller sånne som oss i sitt innlegg i Aftenbladet 4. januar. Mjølsnes tillegger ordet «frelste» en negativ nyanse; som ligner en naiv person som går med flyten – og ikke stiller kritiske spørsmål. Mens vi ser på oss selv som åpne og nysgjerrige på ny teknologi. Vi jobber på 20-ende året med å produsere digitale læringsløsninger for studentene på UiS.

Vi tror du har tapt

Kontrollspørsmål: Når er elevene dine født, lærer Mjølsnes? Før eller etter smarttelefonen og internett? Elevene som vokser opp nå er vokst opp parallelt med smarttelefonene som en viktig del av deres liv, først og fremst som kulturelt fenomen. Så kommer en voksen person som er født lenge før både internett og smarttelefoner, og sier at «min kultur er mye bedre enn din kultur?» Hvilken av disse to kulturene tror du vinner? Vi tror du har tapt, Mjølsnes. Du bør heller velge å utnytte det digitale, pedagogiske potensialet i dagens kultur.

Det vil si, du har også foretatt et teknologivalg, til en 500 år gammel teknologi, helt tilbake til innføringen av trykkekunsten. Det er helt ok, men da må du også erkjenne at du får et begrenset handlingsrom med denne teknologien. Velger du derimot å åpne opp for de såkalte, nye teknologiene i klasserommet ditt, vil nok dette gir flere muligheter for elevene til å utforske ditt fag. Ta for eksempel elev- og studentaktive læringsformer. Hvor begrensende er ikke elevenes mulighet til informasjonsinnhenting hvis det kun skal dreie seg om lærerens faktisk kunnskap om emnet og læreboka? Tenk på hva eleven kan få til som kunnskapsutvikler, innovatør og produsent, ved å bruke ulike teknologier og digitale kilder. Nå har elevene tilgang til alle mulige verktøy, de kan produsere hva som helst, for eksempel starte sin egen globale videokanal om de ønsker det. Istedenfor å begrense tilfanget av innholdet i faget til lærerens hode og Gyldendal.

Vil du begrense eller åpne?

Denne typen spørsmål er opphav til, og stadig vekk en del av vårt edtech-arrangement i september; vil du begrense eller åpne? Hvis du velger å åpne, så kan du bli både oppdatert og inspirert på ulike arenaer, hvorav en er vår.

Og ikke fnys av underholdningsverdien, Mjølsnes. Gøy og moro er også mulig å bruke som pedagogiske virkemidler innenfor ulike fag i skolen, for eksempel gjennom bruk av spill i skolen; i språkfag og historie. Åpne opp, Mjølsnes, åpne opp!

