Mange skoler får til svømmeopplæring i kaldt vann

DEBATT: Svømmeopplæringen må også foregå ute skrev vi i en kronikk i Aftenbladet 27. november 2019. I et debattinnlegg (3. desember) stiller Ron Gort spørsmål om realismen i gjennomføringen av dette. Vi hilser debatten velkommen.

«Med enkle hjelpemidler og kompetente lærere klarer flere skoler å gi elevene verdifull opplæring i kaldt vann», skriver Geirulf Tronerud, Ann-Helen Odberg, Egil Galaaen Gjølme og May Grydeland. Foto: Tommy Ellingsen

Geirulf Tronerud Universitetslektor, Universitetet i Stavanger

Ann-Helen Odberg Førstelektor, Høgskulen på Vestlandet

Egil Galaaen Gjølme Førstelektor, NTNU

May Grydeland Førsteamanuensis, Norges idrettshøgskole (NIH)

Gort mener svaret gir seg selv når ingen av de 27 spurte rektorene i Rogaland hadde utendørs svømmeopplæring på timeplanen. Etter vår mening er det ekstra bekymringsfullt siden tall fra Redningsselskapet viser at nettopp Rogaland fylke hadde flest drukninger i Norge i 2018. Vi mener det gir ekstra god grunn til at elever i fylket må få svømmeopplæringa de trenger – og har krav på.

Etter flere tiår med høye drukningstall ønsker endelig myndighetene å styrke svømmeopplæringen i skolen. Det er viktig at kompetansen som skal oppnås i løpet av 10-årig grunnopplæring, ses i sammenheng med de verdier og prinsipper som opplæringen bygger på; at elevene kan bruke kompetansen svømmedyktig i både kjente (inne) og ukjente sammenhenger (ute).

Elevene liker det

Vi har sett at mange skoler får til dette ved å benytte muligheter i nærmiljøet. Med enkle hjelpemidler og kompetente lærere klarer flere skoler å gi elevene verdifull opplæring i kaldt vann. Vår erfaring er at lærere som vil og prøver, de får det til – og at elevene liker det.

Mange skoler underviser allerede svømming ute, og en undersøkelse viser at det er flere som får denne opplæringa i nord enn sør i landet vårt. Noen eksempler: I Meløy kommune (Nordland) arrangeres noe de kaller «Syden-uke» for elevene i 3. trinn ved skolestart. Skoleuke er ute i fjæra der elevene svømmer, dykker, øver seg på selvberging og livredning, fisker og padler. På grunn av lav temperatur i vannet, har kommunen kjøpt inn våtdrakter til elevene. På vinteren arrangeres «Hopp i havet». Her får elevene hoppe fra kaia ut i kaldt vann ledsaget av lærer. På Vingrom (Hedmark) har de i årevis hatt svømmeundervisning i Mjøsa, også i snøvær! På Buvik skole (Trøndelag) bruker de elva som renner like ved skolen til svømmeopplæring. Elevene får kjenne på strømmen, svømme, flyte og øve på å komme seg ut av elva.

Faglig påfyll og ny kunnskap

Mange lærere kvier seg for å ta stegene som må til for å drive svømme- og livredningsundervisning ute. Det er viktig at disse lærerne får mulighet til å søke faglig påfyll og ny kunnskap på lik linje med andre etter- og videreutdanningstilbud.

Derfor må rektorer, skoleledere og kommuner sette av ressurser. Det må lages planer for kompetanse, etterutdanning, helse- miljø- og sikkerhetsarbeid, legges trykk på politikere for bygging av flere svømmehaller og bygge nettverk. Universitets- og høgskolesektoren har som tidligere nevnt kompetanse i å lære opp lærere og organisere faglige nettverk for å imøtekomme skolenes behov og pålagte krav.

Kronikken er skrevet på vegne av Nasjonalt fagråd for idrett og kroppsøving, som er et samarbeidsorgan for Norges idrettshøgskole, NTNU, OsloMet, Høgskulen på Vestlandet, Universitetet i Stavanger, Universitetet i Agder, Høgskolen i Innlandet, Universitetet i Tromsø, Nord universitet, Universitetet i Sørøst-Norge og Høgskolen i Molde.

Mer informasjon på Svømmedyktig.no (Utdanningsdirektoratet)

