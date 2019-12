Tør de å tukle med Sølvberget?

DEBATT: Nå vil de kutte i budsjettene til Sølvberget. Det er helt uforståelig.

«Det myldrer av liv i hver krik og krok, huset er åpent for alle. Folk kommer strømmende, og det er ikke normalt for et slikt hus», skriver Terje Torkildsen og Bjørn Arild Ersland. Foto: Anne Sneisen

Terje Torkildsen Forfatter og leder i Rogaland forfatterlag

Bjørn Arild Ersland Forfatter og nestleder i Rogaland forfatterlag

Vi har vært med hele veien.

Vi var der da det satt ti pensjonister rundt et bord i tredje etasje hver torsdag formiddag. Da lerretet hang på halv åtte i barnebiblioteket. Da vi var de eneste som dukket opp på et Kapittelarrangement. Vi hørte de første fribyforfatterne lese tekstene sine.

I dag er de ti pensjonistene blitt til hundrevis.

Ungene gleder seg gjennom hele uka til Søndagsbarn på Sølvberget.

Kapittel er en av Norges ledende litteraturfestivaler.

ICORN redder liv og litteraturen, de var et selvfølgelig midtpunkt da Norge var hovedgjest i Frankfurt.

Skal du besøke de viktigste litterære kulturhusene i Nord- Europa, er Sølvberget et av de selvfølgelige navnene på lista.

De punktene vi har nevnt her, kan brukes i en festtale. Men egentlig er det hverdagen på Sølvberget som er viktigst. Det myldrer av liv i hver krik og krok, huset er åpent for alle. Folk kommer strømmende, og det er ikke normalt for et slikt hus.

Kompetanse

Vi vet hva vi snakker om. Forfatterne er over alt. Vi reiser land og strand og vet hva standarden er for norske bibliotek og litteraturhus. Det er mange som kan konkurrere med Sølvberget i kvaliteten på saler, scenerigg, stolkvalitet. Men den kompetansen som er på Sølvberget, er vanskelig å slå. Det merker vi når vi kommer dit som aktører på litterære arrangementer. Vi ser det som vanlige bibliotekbrukere. Og vi fryder oss når vi leser listene med medlemmer i sentrale råd og vurderingsutvalg for litterære priser eller innkjøpsordninger. Der er gjengen fra Sølvberget helt selvfølgelig navn.

Enormt kompetente

Først og fremst fordi det er flinke folk. Men også fordi Sølvberget er et av Norges mest profesjonelle og viktigste kulturhus. De ansatte på Sølvberget er enormt kompetente, samtidig har de den evnen som skal til for at alle føler seg velkomne. Det er de som vet hvordan hjertevarmen holdes ved like. Det er et bluss her som ikke må blåses ut. For de millionene som brukes på Sølvberget, får vi et mangfold igjen. Bare klønete politikere tør å tukle med dette.

