Bussene må holde rutetidene

Når man velger å ta buss til jobb hver dag, er det et selvfølge at bussen kommer på tiden. Den siste tiden har imidlertid flere busser kommet for sent og vært overfylte.

Selv tar jeg X30-en fra Stavanger sentrum til Maskinveien på Forus, bussen min kommer ofte litt for seint om morgenen. Dette er dårlig planlagt, for når flere faktisk tar bussen, er det bussen sitt ansvar at passasjerene kommer tidsnok til jobb. Rutetabeller er ikke lagd for ingenting, hvis en buss går 07.30, skal den komme da, ikke fem-ti minutter senere. Det er frustrerende å se på sanntidssystemet at bussen ikke kommer når den skal.

Buss er et bra tilbud for oss alle som ikke har bil eller som velger vekk bilen. En god start på dagen kan det bli, ved å høre på musikk eller se en episode på Netflix. Dessuten er det jo bedre for miljøet også. Flere tar bussen, men nå er det viktig at bussene kommer i rett tid slik vi kommer oss til rett tid på jobb!