Jeg viser til mitt tidligere innlegg om anonym retting som kommentar til 1. nestleder i Høyre, Hanne Randulff Stein, sitt innlegg om ønsket fra Rogaland Unge Høyre å innføre anonym retting i videregående skoler. Nå har 2. nestleder i Rogaland Unge Høyre, Kristoffer R. Bjordal, et innlegg i Aftenbladet 28. januar, om samme sak.

Bjordal presiserer at tiltaket ikke er en hån mot lærerne, men en forståelse av mennesker: «Fordi det er slik vi mennesker av og til bare er». Hos meg vekker innlegget til Bjordal to umiddelbare spørsmål: Hvorfor er det bare i yrkesgruppen lærere man trenger anonymitet, hvorfor ikke i andre sammenhenger også hvor man har relasjon mellom to eller flere personer? Se sitatet ovenfor om hvordan vi mennesker er. Og sist, men ikke minst, det viktigste, hva gjør dette med tilliten mellom lærer og elev, at læreren ikke skal vite hvem man vurderer?