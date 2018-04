18. januar i år gikk Utdanningsforbundet til brudd i forhandlingene med KS angående planleggingstid for pedagogiske ledere og barnehagelærere i barnehagen. Avtalen gikk til nemndsbehandling, og 17. april i år sto partene fremdeles så langt fra hverandre i forhold til kravene at Utdanningsforbundet avviste nemdens forslag til løsning, noe som førte til at arbeidstidsavtalen for barnehagelærere ble tatt inn i årets tariff-forhandlinger.

Økt tid til planlegging

Utdanningsforbundet stilte to overordnede krav inn i forhandlingene om arbeidstid for barnehagelærere. Det første var økt tid til planlegging, for- og etterarbeid for pedagogisk leder og barnehagelærer. Det andre var sikring av pedagogisk leders og barnehagelærers tid til å arbeide selvstendig med planlegging og for- og etterarbeid.

Siden barnehagelærerne for over 40 år siden fikk avsatt sine fire timer til planlegging har andelen barn i barnehage økt fra 17 prosent til 91 prosent. I 1980 gikk 7 prosent av 1-2 åringen i barnehage, mens i 2016 gikk 82 prosent av 1-2 åringene i barnehage.

Økte ambisjoner

Gjennom disse årene har vi opplevd en vesentlig utvidelse av pedagogisk leder og barnehagelærers plikter og ansvar. Barnehagen er anerkjent som en frivillig del av utdanningsløpet. Dette skaper forventninger fra både foreldre og politikere til hva en kan forvente at et barn har erfart og lært gjennom et barnehageliv. I den forbindelse har ambisjonene knyttet til barnehage økt enormt. Den nye rammeplanen for barnehager som ble gjeldende fra august 2017 inneholder 270 pålegg i form av «skal formuleringer».

I tiden vi skulle brukt til planlegging, blir vi blant annet brukt som vikar både ved sykdom og ferieavvikling.

Rammeplan for barnehager bygger på Lov om barnehager som igjen sier noe om kravene til barnehager. Det er krav knyttet til blant annet omsorg, lek, læring, sosial kompetanse, progresjon i utvikling, samarbeid med skole og medvirkning både for barn og foresatte. Likevel mener KS at fire timer er tilstrekkelig.

Avtalen må forplikte eier

Vi i Utdanningsforbundet Sandnes mener at barnehagelærere skal ha en arbeidstidsavtale som sikrer at de får den tiden de trenger for å møte de krav som stilles til dem via Rammeplan for barnehagen. Avtalen må forplikte eier til å sørge for at barnehagelærerne får den tiden vi har krav på til å utføre de oppgavene som ligger i rollen som pedagogisk leder og barnehagelærer. Kvalitet krever tid!

En undersøkelse utført av Respons Analyse på oppdrag fra Utdanningsforbundet viser at hele 86 prosent av pedagogiske ledere og barnehagelærere må jobbe med planlegging og for- og etterarbeid på fritiden sin for å komme i mål. Dette handler om at avtalen vi har i dag i for liten grad sikrer at vi barnehagelærere får anledning til å benytte den tiden som er avsatt. I tiden vi skulle brukt til planlegging, blir vi blant annet brukt som vikar både ved sykdom og ferieavvikling.

Uakseptabelt

Som vi tidligere har poengtert bruker svært mange barnehagelærere av sin fritid til å planlegge for å kunne gjøre en god nok jobb for det enkelte barn. Dette er uakseptabelt, og understreker ytterligere at tiden må økes, skjermes og sikres. En ny og bedre avtale må på plass for å sikre barna våre et godt pedagogisk tilbud i de første årene i utdanningsløpet!