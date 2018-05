Hvert år så kommer det mennesker på flukt. De kommer fra mange land, men felles for dem alle er at de ikke alltid blir sett, fulgt opp ordentlig eller integrert godt nok i det norske samfunnet. Mange av dem er fokuserte og har et stort ønske om å få bidra i det norske samfunnet.

Samarbeid

«Internasjonale Drammen» er et større samarbeid mellom næringslivet i drammensregionen, det offentlige og organisasjonene. Man jobber blant annet sammen gjennom mentorprogram hvor den enkelte får sin helt egen mentor, som hjelper dem til å få oppfylt sine drømmer.

Det skal alltid lønne seg å jobbe, også for innvandrere.

Rogaland fylke og alle kommunene bør se til dette prosjektet om de vil være med å skape de beste arbeidsplassene. Det handler om å utnytte tilgjengelige ressurser best mulig for å hjelpe andre.

25.000 utenfor

Det holder ikke å sende flyktninger på et introduksjonskurs hvor man skal lære om norsk kultur og språk, komme seg ut i jobb og delta aktivt i lokalsamfunnet. Det er dessverre ikke nok når vi ser at det totalt sett på landsbasis står 25.000 innvandrere utenfor arbeidslivet.

Veien inn til arbeidslivet trenger ikke være lang om man tar i bruk prosjekter som f.eks. «Internasjonale Drammen». De fleste vet nemlig at integreringen ikke skjer av å sitte hjemme eller på et introduksjonskurs, men ute i arbeid sammen med andre.

Det er noe galt når man heter Ashkam og må bytte til Morten for i det hele tatt å få komme på jobbintervju. Det skal alltid lønne seg å jobbe, også for innvandrere. Derfor bør politikerne i Rogaland og næringslivet sette søkelyset på hvordan vi kan binde næringsliv, det offentlige og organisasjonene sammen for å skape en enda bedre integrering også her.