Når en blir «avkledd», kan en fort havne i skyttergrava og velge hagle, i håp om å treffe noe. Slik oppleves innlegget til Kristoffer Birkedal i Aftenbladet 28. september.

Valgkampflesk

Men Kristoffer tar seg tid til å drive litt «voksenopplæring». Alle må forstå at Frp ikke kan avvikle bompengeinnkreving i landet, innrømmer han. Dette har med demokratiet å gjøre. Forslaget er altså en ren bløff og utelukkende valgkampflesk.

Frp prioriterer veibygging, men har ingen alternative finansieringsplaner. Ikke uventet sier Kristoffer at dersom Frp hadde styrt alene, ville de benyttet Oljefondet. Altså helt urealistisk, siden partiet aldri kommer til å styre alene. Men kudos til Kristoffer, som erkjenner dette, gitt det politiske landskapet.

Endringene er ønsket av folk, og MDG har aldri stått sterkere i Oslo.

Dermed godtar de stilltiende rekordhøye bompenger på deres egen vakt. Frp skylder på de andre partiene for bompengene og lurer samtidig sine egne velgere. Uredelig spill, er her en snill betegnelse.

To ulike byer

Tilbake til «hagelskuddet» til Kristoffer. Han lurer på om jeg ønsker «Oslotilstander» i Sandnes. Jeg er stolt av det MDG får til i Oslo. Men det er to ulike byer, som krever ulike løsninger. Det er ikke uten grunn at Oslo er kåret til verdens miljøhovedstad i 2019. Oslo har høye ambisjoner og visjoner. Disse visjonene krever endringer, og det smerter ofte. Men gevinstene kommer etter hvert. Endringene er ønsket av folk, og MDG har aldri stått sterkere i Oslo.

Oppsummert kan vi si at «Oslotilstander» er ren luft, trygge skoleveier, mindre kø for næringslivet og andre bilførere og klimapolitikk som følger Parisavtalen. Frp er i en regjering som har signert denne avtalen. Er ikke avtaler til for å følges opp?

Kristoffer nevner at konkurser har gått opp, men sier ikke noe om at dette gjelder hele landet. Kanskje han burde adressert dette til sin egen finansminister? Han sier det er færre folk i gatene. Da snakker vi altså Karl Johan. Det er naturlig at når det blir flere gågater, sprer også folk seg til større deler av byen.

Det påstås at MDG vil ha fem ganger høyere bompenger i Oslo. Vi snakker altså om tre ganger høyere og kun på dager med ekstremt dårlig luftkvalitet. Det er håp om at dette unntaket ikke benyttes, siden vi stadig får en renere bilpark.

Veier og god mobilitet er viktig. Men MDG vil ikke prioritere kapasitetsøkende dyre veier og sløse med skattebetalernes penger når vi har nullvekst som mål.

Ikke tilfeldig valgt

Uvisst av hvilken grunn nevner Kristoffer min grønne Tesla, men takk jeg er superfornøyd med den. Farge og type er ikke tilfeldig valgt. Jeg er lei av «hest og kjerre» stempelet Frp har tillagt MDG, ofte etterfulgt av rå latter. Bruker Frp enkle virkemidler, kan vel også jeg det. Grønne valg er bedre i lengden, og er ikke «hest og kjerre»!