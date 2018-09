Gorm Kallestad, NTB Scanpix

KRONIKK: Det er litt over ett år siden FM-båndet ble slukket i Rogaland. Jeg har ikke merket så mye til det hjemme, selv om DAB-dekningen er dårlig på kjøkkenet (vi bruker nettradio der i stedet), men i bilen merker jeg tapet godt. Bilen er DAB-løs, og jeg gidder ikke kjøpe nye, dyre duppeditter for å oppgradere bilradioen. Såpass sta er jeg. Så nå er NRK en saga blott – i bilen vel å merke. På hytta også forresten. Der rekker ikke DAB-dekningen i det hele tatt. Det var et irritasjonsmoment i begynnelsen, men en venner se til alt. Ting går seg til.

Når småsaker som dette kan ta så mye av politikernes tid, er det egentlig imponerende at samfunnshjulene sviver rundt så bra som de faktisk gjør.

Fortsatt liv i FM

Overgangen til DAB har dessuten hatt sine positive sider. Den har tvunget meg ut av NRK-boblen jeg levde i før. DAB fikk meg til å begynne å høre på helt andre radiokanaler. Det har vært lærerikt. Noen få kanaler sender jo fremdeles på FM-båndet, og der dominerer to programtyper: programmer med lett popmusikk og reklame, samt religiøse programmer med religiøs musikk. I tillegg er lokalpreget mye større på de gjenværende FM-kanalene.

På Jærradioen kan en f.eks. være med på kommunestyremøter på Jæren. Jeg minnes et møte jeg hørte mens jeg ventet på å hente min datter fra korpsøvelse. Det var fra kommunestyremøtet i Hå eller Time. Eller var det Klepp? Vel, hvilken kommune det var er ikke viktig. Det som ble drøftet var et forslag (eller var det en interpellasjon?) om å lage en søkefunksjon for kommunens nettsider. Politikeren som sto bak dette, mente at det var for vanskelig for innbyggerne å finne fram der. Saken ble drøftet fram og tilbake i over 20 minutter før en IKT-ansvarlig fikk ordet. Han kunne opplyse om at kommunens nettsider allerede hadde en søkefunksjon, men at den var deaktivert. Årsaken var at den var «for god», slik at søkere kunne få tilgang til sensitive dokumenter som var taushetsbelagt. Kommunestyret vedtok derfor at en skulle undersøke muligheten for å begrense effektiviteten av den allerede eksisterende søkefunksjonen istedenfor å investere i en ny. Dette var det enighet om og saken ble avsluttet.

Jeg smilte jo litt av dette, men samtidig fikk det meg til å forstå hvor komplisert demokrati og politikk egentlig er. Når småsaker som dette kan ta så mye av politikernes tid, er det egentlig imponerende at samfunnshjulene sviver rundt så bra som de faktisk gjør. Det forandret mitt syn på lokalpolitikk og lokalpolitikere, rett og slett. Takket være DAB!

Kommunestyremøter på Jæren virker som et utopisk paradis i sammenlikning med dette.

AM

DAB har også endret mitt blikk på politikk i utlandet. I desperat søken etter alternative FM-kanaler oppdaget jeg nemlig at bilradioen hadde både mellombølge og langbølge. (Luringene har også fjernet NRK fra AM, forresten.) På AM-båndet får jeg av og til inn en kanal fra Nord-Irland, av alle steder! Hva grunnen til dette er, vet jeg ikke. Kanskje sender BBC Radio Ulster (BBC Raidió Uladh) ekstra sterkt i håp om å nå lyttere i republikken Irland også. Uansett, når værforholdene er gode nok, kan jeg høre interessante programmer fra BBC Radio Ulster. Lydkvaliteten er så som så, med mye skurring og piping, men det gjør bare opplevelsen mer eksotisk. Nord-Irland var jo veldig mye i nyhetsbildet for noen år siden, men etter fredsforhandlinger som resulterte i Belfastavtalen i 1998 («Langfredagsavtalen») og avvæpningen av IRA i 2006, så har Nord-Irland forsvunnet ut av nyhetsbildet. Men ting der er ikke fryd og gammen for det. Via BBC Radio Ulster ble jeg klar over at landet ikke har hatt en fungerende regjering siden januar 2017. Derfor drives landet for tiden av byråkrater i statsadministrasjonen. Samarbeidet i koalisjonsregjeringen har gått i stå etter beskyldninger om at IRA har gjennomført væpnede aksjoner i landet igjen. Politikere fra unionist-partiet boikotter derfor all politikk, med rot og budsjettkaos som resultat. Samfunnsinstitusjoner som skole og helsevesen har hanglet og gått på provisorisk vis i halvannet år nå. Kommunestyremøter på Jæren virker som et utopisk paradis i sammenlikning med dette. Nord-Irland er ikke så langt borte fra Stavanger og kan nesten regnes som et naboland, men det kunne vært på andre siden av jorda, for alt det jeg visste. Takket være DAB har Nord-Irland kommet litt nærmere.

Takket være DAB oppdaget jeg nå en interessant ting: Lennons solo-plater er dårlig bilmusikk.

K & U

Musikken

Musikk er også en svært viktig del av radiohverdagen min. Før styrte NRK mye av musikken jeg hørte i bilen. Men DAB har endret også på dette. I bilen har mine cd-er fått et helt nytt liv og cd-er som jeg sjelden spilte før har kommet til heder og verdighet igjen. Dette gjelder blant annet musikk av Paul McCartney og Wings. Egentlig liker jeg John Lennons soloplater best, men takket være DAB oppdaget jeg nå en interessant ting: Lennons solo-plater er dårlig bilmusikk. Wings derimot, er ypperlig bilmusikk. Lennon var mer poet enn musiker. Med McCartney er det omvendt. Han er musiker på sin hals. Også bilmusiker. I tillegg har jeg begynt å stikke innom Byttebuå på Forus der en av og til kan få med seg gamle c d-er. En dag gjorde jeg et varp. Jeg fant en cd fra 1990 med New Orleans-gruppen The Neville Brothers. Tittelen på skiven var «Brother’s Keeper», og den satt som et skudd i bilen og ble sommerens favoritt for hele familien. Faktisk er bilen det eneste stedet der vi alle lytter til musikk samtidig. Bortsett fra på min datters korpskonserter da. I sommer har vi vært på tur både til Bergen, Stord og Danmark, og når øyelokkene begynte å bli tunge av kjøringen, var det bare å skru på Brother’s Keeper, så livnet kroppen til. Brother’s Keeper er nesten for en kristen plate å regne (jf. tittelen.) Låt nummer tre, «Steer Me Right», er en ren gospellåt som kunne vært hentet rett ut av en livlig baptistgudstjeneste i Sørstatene. Hadde de spilt musikk som dette i norske kirker, hadde jeg nok gått der oftere. Jeg hadde så vidt hørt om Neville Brothers før, men nå, takket være DAB, gikk det endelig opp for meg hvor fantastisk gode de er.

Men i bilen, ja, i bilen der spilles musikken høyt.

Lyden

Lydkvaliteten i bilen er forresten annerledes enn den tynne digitale Kygo-lyden som dominerer mye av musikklyttingen i dag. Som familiemann har jeg sjeldnere anledning til å spille musikk i høyttalere enn det jeg hadde i mine velmaktsdager som ungkar. Nå går det ofte på øretelefoner av varierende kvalitet. Men i bilen, ja, i bilen der spilles musikken høyt. Og førnevnte Brother’s Keeper må spilles rimelig høyt – i høyt-talere – for at lydbildet skal tre skikkelig fram. Billige hodetelefoner samt spinkle høyttalere i pc-er, ipadder og mobiler nytter ikke. Brother’s Keeper har et fyldig lydbilde med flerstemt sang, blåserarrangement og gitarriff som krever å spilles høyt. Min åtteårige sønn kan nå bortimot alle sangene på Brothers’ Keeper utenat, og han har spurt meg inn og ut om alle tekstene. Alt dette takket være DAB.

Det er som sagt en del kristne kanaler igjen på FM-båndet, og der spilles det hovedsakelig kristelig musikk. (Jeg har ennå ikke hørt The Neville Brothers der.) I kontrast til dette finnes kanalene som spiller verdslig popmusikk. Lydbildet på den kristne musikken er mye mer preget av analoge instrumenter, mens den nye popmusikken preges av digitale instrumenter som synther og trommemaskiner, eller «fake instrumenter», som min sønn liker å kalle dem. Hva dette sier om forholdet mellom den religiøse og den sekulære verden, vet jeg ikke. Men takket være DAB er jeg iallfall blitt klar over det.

For en forskjell det er på nærradioene og NRK!

Lærdommen

Hva er så det viktigste overgangen til DAB har lært meg? Jo, det er hvor fantastisk god NRK Radio faktisk er. Jærradioen, Radio Ptro, Radio Nordsjø, Radio Haugaland, BBC Radio Ulster, Wings og Neville Brothers er vel og bra. Men for en forskjell det er på nærradioene og NRK! Jeg savner virkelig NRK Radio. Radio Ulster er dessverre altfor ustabil til å erstatte den.

Nå hører jeg at enkelte politikere vurderer å tenne FM-flammen i Norge på ny. Ikke minst fordi DAB-dekningen er for dårlig. Jeg har signert kampanjen på Fjesboka og krysser fingrene for at så skjer.

