Upresist om anonym retting av Unge Høyre

Jeg viser til Randulff Stein, 1. nestleder i Rogaland Unge Høyre, sitt leserinnlegg i Aftenbladet fredag 11.1. under tittelen «Innfør anonym retting av prøver». Det har som mange er kjent med, vært forsøk med anonym retting tidligere, og det har ikke vært vellykket. Det som likevel forundrer meg mest med Randulff Stein sitt innlegg er ikke om snøen som falt i fjor, men den usaklige og udokumenterbare argumentasjonen som blir brukt for å ville innføre anonym retting.

Hvor er eksemplene?

Det blir vist til at det kommer flere historier i mediene fra det ganske land om at personen blir vurdert, og ikke fagene. Dette er upresist; hvor er eksemplene som man kan etterprøve?

Det blir videre hevdet at eleven blir vurdert ut i fra hvilke klær man går i, hvordan man ser ut, og hvor man kommer fra. Det blir også påstått at karakteren blir gitt ut i fra hvor godt læreren liker en. Dette er sterke påstander, men likevel er det ingen etterprøvbar informasjon. Dokumenter påstandene.

Det blir gitt eksempler om to elever som har fått ulik karakter, men som leverte like gode oppgaver. Hvem har vurdert det, og hvordan vil du dokumentere det? Det er usaklig å hevde at elever må jobbe for at læreren skal like en, i stedet for at man kan jobbe med fagene. Jeg lurer på om Randulff Stein kjenner til utdannelsen lærere har som kvalifiserer oss til å være kunnskapsrike og profesjonelle i arbeidet? Slike meninger som er i innlegget hennes, viser tydelig at det kan hun ikke kjenne til. Det blir argumentert for at det er på tide å se potensialet i eleven; det er jo det som er jobben til lærerne; hvor tar innsenderen det i fra at lærerne i norsk skole ikke gjør dette?

Mye synsing

Ha gjerne disse meningene, 1. nestleder i Rogaland Unge Høyre, men bruk saklig og dokumenterbare argument. Dette blir for mye synsing. Spørsmål til Høyre til sist: er dette virkelig partiets syn? Jeg hadde håpet vi var kommet videre fra dette temaet, og lagt ballen død!